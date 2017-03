Județeanul a plătit o avere unei firme controlate de Sebastian Ghiță pentru informatizare. Medicii scriu documentele de mână

Ultimul dosar penal deschis de DNA Ploiești pe numele fostului deputat Sebastian Ghiță privește un sistem informatic implementat la spitalul județean de urgență din Ploiești. Observatorulph.ro publică, în exclusivitate, detaliile unui contract de aproape 1,5 milioane de euro, care ar fi trebuit să pună ordine în ”hârtiile” spitalului. La trei ani de la implementare, medicii scriu de mână foi de observație, scrisori medicale și bilete de externare.

Contract uriaș pentru informatizare

În anul 2014, Spitalul Județean de Urgență din Ploiești a încheiat un contract de informatizare cu asocierea de firme Siveco și Dedalus Team Net. Valoarea contractului a fost de 5,3 milioane de euro, fără TVA. Intitulat ”Armonia”, programul trebuia să rezolve complet ”birocrația” unui spital care tratează anual peste 50.000 de pacienți. Potrivit prezentării programului informatic de pe site-ul teamnet-dedalus.ro, vorbim despre ”un sistem complet de management a informatiei din spital, in cadrul proiectului “Dezvoltarea Sistemului Informatic Medical prin servicii de e-sanatate in beneficiul locuitorilor Judetului Prahova”.

Directorul Băloi lăuda performanțele sistemului informatic

Directorul de atunci al spitalului, între timp reținut de procurorii DNA și condamnat, declara pentru aceeași sursă următoarele: “As vrea sa mentionez faptul ca este un proiect inovator pentru Romania, prin problemele pe care le-am rezolvat pentru Spitalul Judetean de Urgente Ploiesti: avem un Dosar unic al pacientului la nivel de spital, am reusit sa unificam toate fluxurile de lucru din toate sectiile si compartimentele, iar pacientii se pot programa siisi pot accesa online istoricul din spital. Cred cu tarie ca, prin aceasta investitie in tehnologie, vom reusi sa maximizam calitatea serviciilor medicale oferite de Spitalul Judetean de Urgente Ploiesti.

Medicii scriu documentele de mână

La trei ani de la implementarea programului informatic Armonia, cele mai multe documente medicale sunt scrise de...mână! Observatorulph.ro publică dovada că medicii completează de mână scrisori medicale, foi de observație sau bilete de externare, la finalul textului. Ori acest lucru nu se mai întâmplă nici în spitalele mici, precum cele din Văleni, Sinaia sau Urlați în anul de grație 2017!

Aproape 8.000 de euro, lunar, pentru mentenanță

Deși în răspunsul oficial transmis redacției noastre, conducerea spitalului susține că programul Armonia funcționează în parametri contractuali, surse din cea mai mare unitate medicală din Prahova recunosc că acesta ridică mari probleme tehnice, puse de manageri pe seama modificării legislației care afectează implementarea programului. Acest lucru se întâmplă în condițiile în care, atenție, spitalul plătește lunar o taxă de mentenanță în valoare de 33.943 lei, fără TVA!

Pe de altă parte, surse din spital susțin că și medicii preferă să scrie de mână spunând că în felul acest scutesc timp pentru a-i trata pe pacienți, sistemul informatic neavând o interfață tocmai simplă.

Afacerea a intrat în vizorul procurorilor DNA Ploiești

Programul Armonia de la județean a intrat și în atenția DNA Ploiești, care i-a întocmit un nou dosar fostului deputat Sebastian Ghiță. Potrivit procurorilor anticorupție, ”în perioada 2007 - 2014, Ghiţă Sebastian Aurelian, în mod direct, a pretins de la reprezentanţii S.C. SIVECO ROMANIA S.A. şi a primit, în mod indirect de la aceştia suma de 22.872.321,21 lei (bani însuşiţi), respectiv suma de 24.620.988,85 lei (bani folosiţi pentru creșterea artificială a cifrei de afaceri a S.C. Asesoft International S.A. şi S.C. Teamnet International S.A., pentru aceasta din urmă şi în scopul determinării reprezentanţilor Băncii Mondiale să achiziţioneze acţiuni la acest agent economic şi să-i acorde un credit în valoare de 10 milioane euro), cu sprijinul reprezentanţilor/angajaţilor S.C. Asesoft International S.A., S.C. Teamnet International S.A., S.C. Expert One Research S.R.L. şi S.C. 360 Revolution S.R.L., semnatari ai documentelor, prin simularea unor relaţii comerciale între S.C. Siveco Romania S.A. şi societăţile comerciale menţionate respectiv S.C.Asesoft International S.A., S.C. Teamnet International S.A., S.C. Expert One Research S.R.L., S.C. 360 Revolution S.R.L., constând în achiziţionarea fictivă de servicii IT, promiţând în schimb că îşi va exercita influenţa asupra factorilor decizionali şi funcţionarilor publici din cadrul Ministerului Economiei şi Comerţului, C.N.A.S., Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti, Consiliului Judeţean Tulcea, Consiliului Judeţean Braşov, respectiv promiţând că va interveni la primul ministru al României Ponta Victor Viorel, ministrul agriculturii Valeriu Tabără, miniştrii Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Zsolt Nagy şi Valerian Vreme, miniştrii sănătăţii Eugen Nicolaescu şi Nicolae Bănicioiu, directorul CNAS, Doru Bădescu, directorul general APIA, Doru Nechiti, în vederea atribuirii şi derulării în bune condiţii (fără impedimente la acordarea plăţilor) a contractelor finanţate din fonduri publice încheiate cu S.C. SIVECO ROMANIA S.A."

Luna trecută, Bogdan Padiu, director general al S.C Teamnet International S.A, a fost pus sub control judiciar. El este acuzat de procurorii DNA de săvârșirea infracțiunilor de complicitate la trafic de influență și spălare a banilor, ambele în formă continuată și constituire a unui grup infracțional organizat. (citește comunicatul integral al DNA AICI)

Detaliile financiare ale unui program informatic controversat

Documente medicale scrise de medici de mână, deși spitalul a plătit o avere pentru informatizare