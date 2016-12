Visuri la cheie, varianta prahoveană. Cum arată "cutia cu chibrituri"

Elena și Daniel, doi tineri din satul Buzota, comuna Apostolache, au fost ajutați de grupul de voluntari "Pentru tine" să-și amenajeze locuința în care își cresc doi copii frumoși și inteligenți.

Povestea Elenei Moghioroiu și a lui Daniel Cobzaru a început în urmă cu zece ani. Ea, o româncuță frumoasă, din Gornet-Cricov, de numai 16 ani pe atunci, fata unor săteni cu gospodărie frumoasă. El, un tânăr chipeș, de 17 ani, dar rrom de etnie și provenit dintr-o familie săracă din Buzota (comuna Apostolache). N-au contat nici vârsta fragedă, nici diferențele sociale sau etnice. Cei doi s-au îndrăgostit nebunește și au plecat împreună pe un drum plin de speranțe, de visuri frumoase. Doar că, așa cum se întâmplă în multe dintre cazurile similare, nu toată lumea înțelege că sufletul n-are vârstă, nu ține cont de fizic, de culoarea pielii, de religie, de limba vorbită sau de greutatea portofelului. Părinții Elenei s-au opus relației. Și-ar fi dorit altceva pentru fata lor.



„Iar de aici au început problemele. Am fost într-un continuu du-te-vino. Fie am stat în casa socrilor, la Buzota, fie am încercat să facem ceva în casa alor mei, care au părut în ultima vreme că ne acceptă și ne-au asigurat că ne lasă nouă gospodăria de la Gornet-Cricov. Dar la sfârșitul lunii august, anul acesta, în urma unor certuri zdravene, ne-am trezit dați afară, împreună cu cei doi copii“, ne-a mărturisit Elena.

Citește povestea lor aici: Șase suflete luptă să scape dintr-o „cutie de chibrituri“!

Grupul "Pentru tine" a sărit în ajutorul lor și au transformat locuința sărăcioasă într-una curată și mobilată. Mesajul voluntarilor a fost următorul: "O realizare importantă a Grupului „Pentru Tine!“ Suntem mândri de ceea ce-am realizat împreună, de faptul că într-o societate pe care o blamăm de dimineața până seară există OAMENI care nu rămân indiferenți la problemele celor din jur. Împreună, am reușit! Vă mulțumim! Lili și Cristi"

Cum arăta înainte locuința

Cum arată acum "cutia cu chibrituri":