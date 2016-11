Povestea prahovencei declarată nevinovată după zece ani de pușcărie

Prahoveanca Viorica Vișan, femeia care a făcut zece ani de pușcărie nevinovată, nu a primit niciun leu despăgubire.

Povestea Vioricăi Vișan, femeia din Comarnic, închisă zece ani pentru o crimă pe care nu a comis-o, continuă și astăzi la doisprezece ani de când a fost eliberată din închisoare. Ajunsă la vârsta senectuții, Viorica încă mai așteaptă ca statul român să-și recunoască vina și să o despăgubească. Imediat după ce a ieșit din penitenciarul Târgșor, femeia și-a angajat un avocat, a dat statul în judecată și a cerut despăgubiri de 5 milioane de lei. Tribunalul Prahova a admis solicitarea, dar a decis ca o pensie viageră de 900 de lei pe lună este suficientă pentru a acoperi suferințele prin care a trecut Viorica. Din păcate decizia primei instanțe a fost contestată, iar Curtea de Apel a trimis dosarul spre rejudecare. În acte, Viorica Vișan a rămas cu o despăgubire de 1000 de euro pentru cei zece ani de închisoare făcută fără să fie vinovată, bani pe care îi mai așteaptă și astăzi, pentru că nu a văzut nici un singur leu.

"O mie de euro? Cât înseamnă o mie de euro?Patru mii de lei! Nici nu-i vreau. Să-i oprească ei!" își strigă suferința femeia care nu mai are putere să se lupte cu instituțiile care au batjocorit-o timp de douăzeci de ani. O ultimă lovitură primită de femeie a venit tot de la instanțele prahovene. În iunie 2016, Tribunalul Prahova i-a respins solicitarea prin care femeia cerea să i se recalculeze pensia.

"Nu doream decât să-mi calculeze și mie cei zece ani de muncă grea pe care i-am făcut eu în închisoare. Eu acolo am muncit. Patru ani la cabinetul medical, patru ani la bucătărie și restul la grădină. Mâinile mele au săpat și spălat în penitenciarul acela. Este dreptul meu. Dacă nu mă închideau fără vină, aveam și eu acum o pensie normală acum. Înainte să ajung în pușcărie aveam serviciu. Lucram la hotel Montana din Sinaia. Eram cameristă. De când am ieșit nu am mai găsit de lucru. Am plecat în Spania unde m-a dus și pe mine cineva și am făcut curățenie în casa unor oameni", povestește cu ochii în lacrimi Viorica Vișan.

Aceasta spune că necazurile au urmărit-o și acolo în străinătate. Familia unde era angajată menajeră a fost atacată de hoți într-o noapte. S-a speriat atât de tare încât le-a cerut șefilor ei să o ajute să se întoarcă în România.

"Le-am spus că vreau să mor aici, nu prin străini și m-au lăsat să plec", spune Viorica Vișan.

Femeia care a făcut zece ani de închisoare pentru o crimă pe care a comis-o de fapt fiul său cel mic, atunci un adolescent de 17 ani, spune că nu se va lăsa până nu -l va întâlni pe procurorul Constantin Plăcintă, cel care a trimis-o nevinovată în spatele gratiilor.

"Vreau să-l întreb atât. Cum doarme el noaptea? Că eu nu dorm bine. Ce fac copiii lui? Că ai mei nu fac bine. Au făcut foamea cât eu am fost închisă din vina lui. Știe el cum este să pleci de acasă și să-i spui copilului să stea cuminte că mama se întoarce repede și să se mai întoarcă peste zece ani?", spune Viorica Vișan.

Femeia locuiește acum la Comarnic, nu se ferește de muncă, merge acolo unde este solicitată pentru a-și mai rotunji pensia socială de 400 de lei. Din când în când mai citește scrisoarea de la fiul său, Cristian Florin, pe care acesta i-a trimis-o atunci când Viorica a împlinit vârsta de 55 de ani. Era scrisoare prin care băiatul își recunoștea fapta și îi cerea iertare mamei sale.

El și-a ispășit pedeapsa, a ieșit din spatele gratiilor, dar nu a reușit să ia stabilească o relație apropiată cu mama pe care singur a trimis-o la închisoare, ascunzând faptul că el o omorâse pe bunica lui, soacra Vioricăi Vișan.

"E la casa lui acum. S-a mutat, nu știu unde. Mai vine pe la mine, dar nu stă mai mult de cinci minute" spune Viorica.

Viorica Vișan nu dorește pomană, ci doar să primească ceea ce i se cuvine. Spune că s-a săturat ca toată lumea să profite de faptul că nu are prea multă școală și să o plimbe inutil pe la toate instituțiile în speranța că va renunța la un moment dat la pensia la care are dreptul.

