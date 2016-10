Șoc și groază într-un avion Blue Air. Un ploieștean a asistat la decesul unui pasager

Un cititor observatorulph.ro a fost martorul unui incident tragic petrecut duminică dimineață într-un avion al companiei Blue Air care efectua cursa București-Malaga (Spania).

Sub protecția anonimatului, acesta povestit ce s-a întâmplat:

"Am fost pasager al cursei Blue Air, zborul numărul 0B125 Bucuresti-Malaga, care trebuia să decoleze de pe aeroportul Henri Coandă la ora 7:00. Chiar la îmbarcare, am sesizat o femeie de peste 65 de ani, care era transportată într-un cărucior cu rotile, de un bărbat ceva mai tânăr. Doamna părea că suferă de ceva și era foarte slăbită. După ce am urcat în avion, am auzit gălăgie în zona scaunelor din față. Femeia care mi-a atras atenția a căzut de pe scaun, spre disperarea însoțitorului, care o striga "Mariana" și, ulterior, a personalului avionului. Stewardesele au început să se agite, au stropit femeia cu apă, i-au dat palme, însă aceasta nu mișca. Au întins-o pe coridorul avionului, între ușa din față și cabina piloților, spunându-i bărbatului care o însoțea să îi facă respirație gură la gură. Toată lumea s-a speriat, copiii au început să plângă, era o panică generalizată", povestește martorul.

Acesta susține că prima ambulanță a ajuns după vreo 15 minute, însă fără să aibă defibrilator. "I-au făcut o injecție în venă să vadă dacă răspunde la tratament. Am auzit cum medicul îi spunea asistentei să noteze ora 7:25. A doua ambulanță a ajuns după alte zece minute, însă în ciuda manevrelor de resuscitare femeia a fost declarată decedată la ora 7:48. Au fost momente cumplite, de groază aș putea spune. Nu ne-au dat voie să ne dăm jos din avion până nu au venit medicii legiști și criminaliștii. Imaginea cu cadavrul băgat într-un sac de plastic pe holul avionului m-a marcat atât pe mine, cât și pe ceilalți pasageri. Lumea întreba de ce au lăsat-o pe femeie să urce în avion dacă știau că are afecțiuni cardiace și de ce nu au defibrilator în avion? La un moment dat, după ora 8, de la microfon am fost anunțați că trebuie să coborâm, cu tot cu bagajele de mână, pe ușa din spate a avionului, fiind duși la poarta de îmbarcare. Aici am stat până la ora 9:45, timp în care ne-au dat câte o sticlă de apă și un sandviș, fără alte explicații. Deși ne-au spus că vom pleca cu un alt avion, decolarea s-a făcut la ora 10:15, cu aceeași aeronavă în care murise femeia aceea" mai spune cititorul observatorulph.ro.

Acesta a filmat derularea evenimentelor, însă o stewardesa i-a cerut să șteargă înregistrarea din telefon, spunându-i că a filmat persoane care nu sunt publice într-o aeronavă privată.

Observatorulph.ro a solicitat puncte de vedere atât reprezentanților companiei Blue Air, cât și celor ai Aeroportului Henri Coandă, însă până la publicarea acestui material nu ne-au fost transmise informațiile cerute.

Pe site-ul blueairweb.com nu apare nicio informație referitoare la acest incident, care nu a fost făcut public până acum!