Mărturia unui profesor din UPG, răpit în Nigeria. VIDEO

Românul răpit în Nigeria este angajat al unei societăți din Ploiești. Ce spune un profesor de la UPG, răpit și el în Africa.

Cristian Nedelcu, românul răpit în urmă cu câteva zile în Nigeria, este angajatul unei societăți de recrutare din Ploiești și nu este exclus ca bărbatul să fie chiar prahovean. Presa centrală, care citează publicații din Nigeria, susține că în momentul răpirii, "atacatorii au deschis focul asupra personalului de securitate care îl însoțea pe român și echipa sa". Alte detalii oficiale nu au fost făcute publice în acest moment, dat fiind sensibilitatea evenimentului, dar Ministerul Afacerilor Externe a precizat că "din dispoziția ministrului afacerilor externe, a fost activată Celula de Criză, fiind inițiate procedurile specifice în astfel de cazuri."

Românul ar fi fost răpit luni seară, în apropierea satului Owa Oyibo, situat în provincia Agbor, în sudul Nigeriei, conform antena3.ro, în urma unui schimb de focuri. Autoritățile nigeriene au anunțat că au început operațiunile de căutare și salvare în acest caz. Kalu Amadi Celestina, purtătoare de cuvânt a Poliţiei din Nigeria: „Îl căutăm, am mobilizat echipele de căutare, de voluntari și de poliție. Nu am luat legătura cu autorităţuile române. Am luat legătura cu societatea pentru care lucra. Nu este prima răpire cu care ne confruntăm," conform digi24.ro.

Din nefericire, purtătorul de cuvânt al Poliției Nigeriene are mare dreptate. Nu este primul caz de răpire al unor muncitori străini care lucrează în această țară africană, iar printre victime s-au aflat, de-a lungul anilor, și foarte mulți prahoveni. Este știut deja că mulți dintre inginerii care lucrează ca profesori în cadrul Universității Petrol și Gaze din Ploiești sunt foarte căutați de corporațiile internaționale din domeniul extracției de petrol sau de gaze naturale. O parte dintre ei nu s-au mai întors acasă, iar poveștile lor au făcut ocolul lumii. Puțin sunt cei care au supraviețuit echipelor de rebeli africani, fie ca s-a întâmplat în Nigeria fie în Algeria sau în orice altă țară din acest colț de lume. S-a întâmplat însă ca unul dintre ploieștenii care a trecut prin experiența terifiantă a răpirii în Nigeria să supraviețuiască, iar acum a ales să povestească pe larg cum au decurs lucrurile.

Inginerul Dan Ioan Grigoraș, în prezent profesor în cadrul UPG Ploiești, a fost victima unei răpiri în Nigeria. Se întâmpla la începutul anilor 90, mai exact în vara anului 1994. Se întorcea din România, unde fusese într-o scurtă vacanță. Nici nu a mai apucat să ajungă în campusul societății unde era angajat. A fost "săltat" direct de pe aeroportul din Lagos.

„Erau foarte bine documentați. Știau tot despre mine, de la numele meu și până la numele firmei și al patronului. Mă așteptau la ieșire din aeroport și aveau o pancartă pe care scria numele meu," povestește profesorul.

Acesta susține că a fost invitat politicos și fără nicio urmă de violență să meargă în mașină „până la sediu" pentru niște verificări. Bărbatul nu a realizat din primul moment că i s-a întins o capcană tocmai pentru că răpitorii se comportau civilizat și aveau foarte multe detalii despre compania unde lucra. A crezut tot timpul că se afla exact acolo unde trebuia să fie.

"Abia când m-au băgat într-o încăpere unde erau mai multe persoane și au început să-mi țină un discurs din care am înțeles că trebuie să fac o donație către statul nigerian, am realizat ce se întâmplă. Am reușit să rămân calm, iar acest lucru m-a ajutat foarte mult, cred eu, " își aduce aminte profesorul ploieștean.

De ce l-au răpit

Când s-a văzut în mâna rebelilor, inginerul a început să se gândească la motivul răpirii. Așa a realizată că patronul societății unde era angajat ar fi trebuit să-I dea lui o sumă importantă de bani, aproximativ zece mii de dolari. Erau de fapt salariile pe care Dan Grigoraș le aducea din România pentru a le da colegilor lui români din Nigeria.

"În ultima clipă, patronul s-a răzgândit și a trimis banii prin altcineva care urma să ajungă în Nigeira a două zi cu o altă companie aeriană. Acesta cred eu că a fost motivul pentru care m-au răpit pe mine. Au lucrat la pont. Erau convișni că eu am acei bani în bagaje. Când au văzut că nu am bani, au fost foarte dezamăgiți, dar m-au pus să scot tot ce aveam în buzunare. Din fericire nu aveam la mine mult, dar mi-au luat tot, inclusiv cele zece mira, moneda lor națională și bancnota de o sută de lei. Au zis că sunt buni și ăia," povestește Grigoraș.





Rebelii nu s-au mulțumit cu mărunțișul găsit în portofelul inginerului român, așa că au început să cotrobăie prin bagaje unde au dat peste...o pungă cu jumări.

"N-au știtu ce sunt și m-au întrebat pe mine. Când le-am spus că este un aliment cu multă grăsime, le-au abandonat," mai spune profesorul Grigoraș.

Din fericire tot acest moment, care nu a durat mai mult de câteva ore, a avut un final fericit. Românul a fost dus cu mașina de rebeli până în dreptul hotelului de lângă aeroport, l-au invitat să iasă din mașină și i-au aruncat pe geam ceea ce mai rămăsese din bagaj.





Experiența a fost traumatizantă pentru inginerul ploieștean care, de atunci a refuzat să mai plece în Nigeria, convins că viața lui este mult mai importantă decât salariul, deloc mic, pe care îl primea de la compania angajatoare.

Așa cum spuneam, Dan Grigoraș nu este singurul prahovean care a fost victima unor rebeli africani. În urma cu trei ani, alți doi ingineri din Prahova murit în Algeria în urma unui atac armat. Este vorba despre Tiberiu Ionuț Costache și Mihail Marius Bucur.





Ce spune Mihai Coloja, rectorul UPG despre petroliștii ploieșteni care lucrează în Nigeria

"Din punct de vedere financiar este o zonă foarte atractivă, mai ales pentru petroliști. Se câștigă bine, dar și riscurile sunt foarte mari. Pericolul este de a fi ucis, de a fi răpit. Am avut și noi câțiva colegi petroliști care au avut probleme mari în Nigeria. Din păcate Alegeria și Nigeria sunt zone cu risc. Într-adevăr se câștigă bine, dar ...Vă spun eu că ușor nu este," a declarat Coloja.