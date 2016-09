Șapte lucruri pe care nu le știați despre Castelul Pelișor

Mai puțin somptuos în comparație cu „falnicul“ Peleș, Castelul Pelișor, reședința cuplului regal Ferdinand și Maria, nu este însă mai puțin frumos sau interesant.

1.A fost construit tot de Carol ICastelul Pelişor din Sinaia a fost construit între anii 1899-1902, la dorinţa Regelui Carol I, ca reşedinţă a principilor moştenitori, Ferdinand şi Maria. Castelul este executat de arhitectul ceh Karel Liman (1855-1929), şi este dăruit un an mai târziu, la 24 mai 1903, astfel că în 2013 s-au împlinit 110 ani de la inaugurarea sa.Castelul este parte integrantă a vastului ansamblu arhitectonic creat de regele Carol I pe valea pârâului Peleş: Peleşul, Casa Cavalerilor, Economatul, Casa Corpului de Gardă, Casa Arhitecţilor, Casa Grădinii, Pelişorul.2.Castelul are un act inauguralPelișorul are un act inaugural, pictat de viitoarea regină Maria. Pe un pergament se consemnează: „Noi, Carol I, Rege al României, clădit-am această casă alăturea de falnicul castel Peleş pentru iubiţii noştri nepoţi. Sfinţită de biserică spre a aduce binecuvântarea cerului, noi, Ferdinand, principe al României cu Maria, principesă primit-am această nouă clădire, cu inima recunoscătoare şi plină de dragoste. Intrat-am cu ai noştri copii, Carol, Elisaveta şi Maria, în anul mântuirii 1903, iar al domniei regelui Carol al 37-lea, în ziua de 24 maiu. Dat-i-am nume, Pelişor”.La sărbătoarea inaugurării au fost prezenţi reprezentanți ai bisericii și ai armatei, personalităţi din lumea politică şi culturală, dar şi numeroşi localnici.3.Aici au copilărit copiii regaliLa Pelișor au crescut și au copilărit Carol al II-lea (viitorul rege), Mărioara (regina Iugoslaviei), Elisabeta (regina Greciei) şi principele Nicolae.4.Are 99 de camereÎn comparație cu Peleșul, care are 160 de camere, Pelişorul are doar 99 de încăperi. Iar dacă execuția i-a aparținut lui Liman, decorațiunile poartă amprenta unei personalităţi puternice, Regina Maria, care l-a gândit în stilul Art Nouveau, mișcarea artistică de la începutul secolului al XX-lea. Interioarele sunt o îmbinare fericită de elemente de stil bizantin, motive celtice şi româneşti.5.Ciulinii Scoției, în decorația PelișoruluiÎn vreme ce Holul de Onoare este lambrisat cu lemn de stejar, iar Dormitorul de Aur cu mobilă sculptată în lemn de tei aurit, Camera de Aur, biroul reginei și încăperea pivot a palatului, este insolită ca decoraţie. Pereţii din stuc aurit poartă frunze de ciulini, motiv drag reginei întrucât era emblema oraşului Nancy, capitala Art-Nouveau-lui, dar amintește și de Scoţia, locul natal al Mariei. Mobilierul decorat cu elemente celtice şi bizantine este pus în valoare şi de luminatorul cu forma unei cruci celtice de pe plafon.6.Este locul unde a murit Regina MariaÎn 1938, cu sănătatea şubrezită şi aflând de la doctori că sfârşitul era aproape, Regina Maria hotărăşte să se întoarcă în ţară, şi pe 18 iulie, moare în Camera de aur a Castelului Pelișor.7.A fost casă de creație în comunismDupă anul 1948, Castelul Pelişor a fost preluat de către statul român, devenind Casa de creaţie a scriitorilor, compozitorilor şi artiştilor plastici din România.A fost redeschis ca muzeu abia în 1993 și a avut peste un milion de vizitatori.