Bilanţul atacului terorist de la Barcelona: 13 morţi şi 100 de răniţi (galerie foto)

I-am primit în casă şi acum îi privim neputicioşi cum ne decimează cu cruzime. O cultură de peste 2000 de ani se prăbuşeşte în faţa unor barbari, a unor criminali, pe care liderii europeni îi tratează politically correct. Principalii vinovaţi de crimă împotriva umanitaţii, nu sunt nişte specimene microcefale, ci tocmai care ne conduc, încet dar sigur, spre moarte.

Treisprezece persoane au murit, iar alte 100 au fost rănite, după ce o furgonetă a intrat în mulţime, joi după-amiază, în zona turistică La Rambla din Barcelona, potrivit Poliţiei din Catalonia. De asemenea, autorităţile au anunţat că doi suspecţi au fost arestaţi, însă şoferul dubei este căutat în continuare de către autorităţi. Gruparea Stat Islamic a revendicat atentatul terorist.

"Potrivit ultimelor informaţii obţinute de către Ambasada României la Madrid şi Consulatul General al României la Barcelona, printre persoanele rănite în urma atentatului terorist din Barcelona a fost identificată o a doua victimă de cetăţenie română. Aceasta a fost transportată şi internată la un spital din regiune pentru îngrijiri medicale de specialitate, starea sa actuală fiind stabilă", a precizat vineri MAE.

Trei zile de doliu au fost decretate în memoria victimelor atentatului cu camioneta revendicat de gruparea Stat Islamic şi soldat cu 13 morţi la Barcelona, a anunţat joi noapte ministrul catalan de Interne Joaquim Forn, relatează The Associated Press.

Bilanţul poate creşte, având în vedere că cel puţin 15 dintre cele 100 de persoane rănite se aflau în stare gravă.

Un oficial de rang înalt din cadrul poliţiei, Josep Lluis Trapero, a subliniat că intrarea cu camioneta într-o zonă pietonală aglomerată arată că este vorba ”în mod clar (despre) un atac terorist menit să ucidă cât mai mulţi oameni posibil”.

Trapero a precizat că cei doi suspecţi arestaţi au legături directe cu atentatul, ”însă asta nu înseamnă că vreunul a fost autorul atacului”.

Atacul cu o camionetă are ”legătură” cu o explozie care a avut loc cu o noapte înainte într-o localitate situată la sud de Barcelona şi în care a murit o persoană, iar altele au fost rănite, a anunţat un oficial de rang înalt din cadrul poliţiei regiunii spaniole Catalonia, relatează The Associated Press.

Maiorul de poliţie Josep Lluis Trapero a anunţat, de asemenea, naţionalităţile celor doi suspecţi arestaţi joi. El a declarat, într-o conferinţă de presă, că unul dintre ei este marocan, iar celălalt este un spaniol din Melilla, un oraş spaniol situat pe coasta Africii de Nord şi care se învecinează cu Marocul. Trapero a precizat că arestările au fost operate în localitatea Ripoll, situată în nordul Cataloniei, şi la Alcanar, locul unde a avut loc explozia de miercuri noapte, a declart

Oficialul a subliniat că niciunul dintre cei doi bărbaţi arestaţi nu este şoferul camionetei folosite în sângerosul atentat din cartierul La Rambla. Bărbatul a condus camioneta în zona pietonală din La Rambla şi până în apropiere de sediul Operei din oraş, după care a plecat pe jos, conform news.ro

Atenţie! galerie foto cu impact emoţional. Ultima fotografie: Bulevardul Las Ramblas într-o zi normală...