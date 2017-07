Reacția DaVinci după tragedia petrecută la locul de joacă: Ne-a șocat și îndurerat profund

”Transmitem si pe aceasta cale sincere condoleante si adancul nostru regret familiei fetitei care si-a pierdut viata in seara zilei de 15 iulie, fiind gasita in stop cardio-respirator provocat de pneumonie, in incinta locului de joaca amenajat la Restaurantul Davinci – Bobalna. Aceasta pierdere ireparabila ne-a socat si indurerat profund.

Multumim acelei parti din presa care a avut o atitudine rezervata si a facut o relatare obiectiva despre cele intamplate, evitand sa avanseze sustineri nedovedite si sa se pronunte asupra cauzelor decesului inainte ca acestea sa fie clarificate de organele de expertiza medico-legala.

Asiguram clientii nostri ca restaurantul Davinci-Bobalna isi va defasura in continuare activitatea cu respectarea tututor standardelor de calitate si de conformitate prevazute de lege.

Echipa DAVINCI”,

se arată în postarea publică făcută de reprezentanții restaurantului de pe Strada Bobâlna pe pagina de Facebook.

