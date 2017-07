Un bărbat din Ploiești a dispărut de la domiciliu. Poliția a demarat căutările

Poliția Prahova caută un bărbat de 56 de ani, din Ploiești, care, la data de 13 iulie 2017, a plecat de la domiciliu și nu a mai revenit. Persoanele care pot oferi relații care pot conduce la depistarea acestuia, sunt rugate să sune la 112 sau să informeze cea mai apropiată unitate de poliție, a anunțat sâmbătă IJP Prahova.

.Persoana dispărută se numește Marcu Sabin, are 56 de ani, a plecat de la domiciliul din Ploiești și nu a mai revenit. Familia acestuia a sesizat dispariția la data de 14 iulie 2017.

Potrivit IJP Prahova, au fost demarate, imediat, toate activitățile procedurale, polițiștii efectuând investigații pentru găsirea bărbatului.

Bărbatul are 1,60 m. înălțime, greutate de 90-95 de kg, păr alb, grizonat, poartă ochelari de vedere cu rama groasă din plastic de culoare închisă, are mersul greoi, puţin aplecat, are o cicatrice verticală pe pulpa unui picior, nu are dinţi.

„La momentul plecării era îmbrăcat cu pantaloni scurţi bleumarin din tercot, un tricou alb fără inscripţii, papuci de casă de culoare albastră, din cauciuc, iar în mână avea o sacoşă de plastic, de culoare galbenă fără inscripţii. Persoanele care pot oferi informaţii care să conducă la găsirea lui sunt rugate să sune la numărul unic de urgenţă - 112”, a mai precizat IJP Prahova.