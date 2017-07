Caz șocant la Ariceștii Zeletin. Trei adolescente au încercat să se sinucidă, iar una dintre ele este în comă

Incidentul a avut loc marți seară, la Ariceștii Zeletin. O persoană a sunat la 112 și a anunțat că o tânără, în vârstă de 14 ani este în comă. Ajuns la fața locului, echipajul de la Ambulanță a constatat că în afară de tânăra în comă alte două adolescente se simțeau rău.

UPDATE: Se pare că una dintre tinere suferea de depresie și urma medicamentație la recomandarea medicilor. Aceasta le-ar fi spus celorlalte două fete că medicamentele crează o stare de euforie. Numai că, toate cele trei fete au început să se simtă rău, una dintre ele intrând în comă. De altfel, în cazul adolescentei s-a stabilit deja că este vorba despre intoxicație acută medicamentoasă. Poliția va continua cercetările pentru a stabili cu exactitate cauza pentru care tinerele au ajuns la spital.

:UPDATE: Cele trei tinere, în vârstă de 13 ani, 14 ani și 16 ani, două dintre ele fiind surori. Fata de 14 ani este în comă și a fost preluată de echipajul de la Smurd și a fost transportată la Spitalul Județean Ploiești. Celelalte două adolescente, de 13 ani și de 16 ani, au fost transportate la Spitalul de Pediatrie Ploiești Toate cele trei tinere au ingerat mai multe medicamente și prezintă plăgi tăiate la nivelul antebrațelor.

La această oră (20.00) cele trei copile primesc asistență medicală. La fața locului se află trei echipaje, două ambulanțe cu medic și asistent de la SAJ Prahova, și un echipaj de la Terapie Intensivă Smurd.

Tânăra în comă are 14 ani, iar o a doua adolescentă care se simte rău are 16 ani. Cea de a treia copilă are numai 13 ani.

Se bănuiește că cele trei tinere au fost diagnosticate cu intoxicație acută voluntară cu medicamentoasă.

Adolescentele urmează să fie transportate la spital. Momentan nu se cunoaște motivul pentru care au recurs la acest gest.