Profesor din UPG condamnat după ce a fost prins în flagrant luând mită de la studenți

Alexe Călin Mureșan, profesor de matematică din cadrul Universității Petrol-Gaze a fost condamnat luni de de Tribunalul Prahova la trei ani de închisoare cu suspendare pentru luare de mită. Alexe a fost găsit vinovat după ce în septembrie 2016 a fost prins în flagrant în timp ce lua bani de la studenți.

Profesorul de matematică percepea pentru trecerea restanțelor suma de 350 de lei, iar în toamna anului trecut, în timpul flagrantului avea în buzunar 17 000 de lei din cei 38 000 pretinși mai multor studenți. Luni Tribunalul Prahova l-a condamnat la trei ani de închisoare cu suspendare. Decizia nu este definitivă însă.

”Solutia pe scurt: În baza art. 386 C. p.p schimbă încadrarea juridică reţinută în sarcina inculpatului Mureşan Alexe Călin, din şapte infracţiuni de luare de mită prev. de art. 289 alin. 1 C. pen., cu aplicarea art. 38 alin. 1 C. pen. într-o singură infracţiune de luare de mită, prev. de art. 289 alin. 1 C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen. În baza art.289 alin.1 Cod penal cu aplic. art.35 alin.1 Cod penal, cu aplic. art.396 alin.10 Cod proc. penală, condamnă pe inculpatul Mureşan Alexe Călin, la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de luare de mită în formă continuată, faptă din perioada 17.09.2015- 05.09.2016.

În baza art.67 alin.1, 2 Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii, pe o perioadă de 3 ani, de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri a următoarelor drepturi: - dreptul de a exercita profesia de cadru didactic; - dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice; - dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat. Conform art.65 alin.1 Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa accesorie constând în interzicerea drepturilor a căror exercitare a fost interzisă ca pedeapsă complementară, din momentul rămânerii definitive a prezentei hotărâri până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei închisorii. În baza art.91 Cod penal, dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 3 ani, conform dispoziţiilor art.92 Cod penal.

În baza art.93 alin.1 Cod penal, obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Prahova, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art.93 alin.2 lit.b Cod penal, impune inculpatului să execute următoarea obligaţie: să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Prahova sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate.

În baza art.93 alin.3 Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul nu va presta muncă neremunerată în folosul comunităţii din cauza stării de sănătate. În baza art.91 alin.4 Cod penal, atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.96 Cod penal. În baza art.399 alin.1 Cod proc. penală menţine măsura preventivă a controlului judiciar luată faţă de inculpat. Ia act că a fost re?inut, arestat preventiv și la domiciliu din data de 06.09.2016 până la data de 22.09.2017 inclusiv. În temeiul disp. art.289 alin.3 Cod penal rap. la art.112 alin.1 lit.e Cod penal, confiscă de la inculpat suma de 44.140 lei.

Menţine măsura asiguratorie a sechestrului instituit prin ordonanţa emisă de Pachetul de pe lângă Tribunalul Prahova în data de 10.10.2016 în dosarul nr.16/P/2016 asupra sumei de 41.880 lei consemnată la CEC Bank, sucursala Prahova, cu recipisa nr.1279388/1 din data de 06.09.2016. O copie de pe prezenta se comunică de îndată IPJ-Prahova, Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor şi organelor de frontieră. În baza art.274 alin.1 Cod proc. pen., obligă inculpatul la plata sumei de 11.000 lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat. Cu dreptde apel în termen de 10 zile de la comunicare.”

foto caracter ilustrativ