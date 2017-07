Medic din Ploiești trimis în judecată. Falsifica documente pentru obținerea indemnizației de handicap grav

Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești au dispus trimiterea în judecată a unui medic oftalmolog care, timp de șase ani, a eliberat acte false în baza cărora 17 persoane au beneficiat ilegal de indemnizații de handicap.

Procurorii Secției de urmărire penală din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești au finalizat cercetările și au dispus trimiterea în judecată a inculpaților :

- Ghinea Maria pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la înşelăciune în formă continuată, prev. de art. 48 rap. la art. 244 alin. 1, 2 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. şi art. 5 C. pen. şi fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, prev. de art. 322 alin. 1 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. şi art. 5 C.pen., fapte aflate în concurs real de infracţiuni, prev. de art. 38 alin. 1 din C. pen.;

- Baicu Maria, Bondăreţ Nicoleta - Tatiana, Cazan Constantin, Cazan Camelia - Eugenia, Cernat Elena, Chivu Mariea, Cioc Doina, Cosma Ioana, Cosman Ilie, Cocîrlea Georgeta, Costache Neculai, Dragomir Aurelia, Dragostin Maria - Georgeta, Ene Constanţa, Ghiţă Ioana, Ioaniţiu Magdalena, Ionescu Constantin, pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune în formă continuată, prev. de art. 244 alin. 1, 2 din C. pen. cu aplic. art. 35 alin 1 şi art. 5 alin. 1 din C. pen. şi uz de fals în formă continuată, prev. de art. 323 din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. şi art. 5 alin. 1 C. pen., fapte aflate în concurs real de infracţiuni, prev. de art. 38 alin. 1 C. pen.

În rechizitoriul întocmit în cauză , procurorii au reținut următoarea situație de fapt :

În perioada 2006 – 2012, în baza aceleiași rezoluții infracționale, inculpata Ghinea Maria, în calitate de medic specialist oftamolog, a eliberat un număr de 34 de referate medicale de specialitate prin care a atestat în fals existența unor afecțiuni oftalmologice, în scopul obținerii certificatelor de încadrare în grad de handicap grav cu indemnizație de însoțitor sau accentuat.

Inculpații Baicu Maria, Bondăreţ Nicoleta - Tatiana, Cazan Constantin, Cazan Camelia - Eugenia, Cernat Elena, Chivu Mariea, Cioc Doina, Cosma Ioana, Cosman Ilie, Cocîrlea Georgeta, Costache Neculai, Dragomir Aurelia, Dragostin Maria - Georgeta, Ene Constanţa, Ghiţă Ioana, Ioaniţiu Magdalena, Ionescu Constantin prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, respectiv că suferă de afecțiuni oculare grave, dovedite cu acte medicale false, au obținut eliberarea certificatului de încadrare în grad de handicap, care le dădea dreptul să beneficieze de protecție socială, acțiuni prin care au cauzat o pagubă bugetului public.

Urmare acestei încadrări inculpații au beneficiat lunar de protecție socială încasând necuvenit suma de 61978 lei – Baicu Maria, 85.274 lei – Bondăreț Nicoleta Tatiana, 29.097 lei Cazan Camelia Eugenia, 98.839 lei Cazan Constantin, 87.861 lei Cernat Elena, 103.937 lei Chivu Maria, 10.676 lei Cioc Doina, 10516 lei Cocîrlea Georgeta, 29.726 lei Cosma Ioana, 10.796 lei Cosma Ilie, 70.027 lei Costache Neculai, 88.847 lei Dragomir Aurelia, 10.021 Dragostin Maria Georgeta, 64.252 lei Ene Constanța, 22.826 lei Ghiță Ioana, 84.522 lei Ioanițiu Magdalena, 88.533 lei Ionescu Constantin.

Pentru recuperarea prejudiciului, în cauză, s-au dispus măsuri asiguratorii.

Dosarul a fost trimis, spre competenta soluționare, Judecătoriei Ploiești.