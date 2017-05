Femeie ucisă de câini la Mizil. Primarul spune că de vină sunt iubitorii de animale

Joi dimineață o femeie în vârstă de aproximativ 50 de ani a fost găsit decedată pe strada Ana Ipătescu, într-un cartier de la marginea orașului Mizil.

Cei care au alertat autoritățile au avut parte de o adevărată scenă de groază. Trupul femeii era plin de mușcături de câine, iar hainele îi erau sfâșiate.

Cel mai probabil, tragedia s-a petrecut in cursul noptii dar a fost descoperita abia joi dimineata, de un localnic plecat la serviciu. Oamenii spun ca zona e plina de haite de caini hamesiti, care-i ataca pe trecatori. Primaria a avut un adapost pentru cainii vagabonzi dar l-a desfiintat. Acum, autoritatile se gandesc sa il reinfiinteze.

Zona unde s-a petrecut tragedia este locuita dar nimeni n-a auzit strigate de ajutor. Cu latraturile cainilor oamenii sunt obisnuiti. Abia azi dimineata s-a creat zarva in zona, dupa ce a fost gasita femeia moarta.

Urmele de sange arata ca femeia a fost atacata in zona unui cimitir. A resusit sa se mai tarasca o buna bucata de drum dar, cu caini pe urme, n-a avut sanse de scapare.

Madalin Ipatie, Ambulanta Prahova: “A fost gasita dezbracata, prezentand multiple plagi muscate si chiar sfasiate la nivelul intregului corp posibil de catre caini. Era decedata de foarte mult timp, orice manevra de resuscitare nu avea sens. “

Oamenii care locuiesc in zona spun ca tragedia era previzibila. Haitele au impanzit locul si pot ataca oricand. Orasul a avut candva un adapost pentru cainii comunitari dar l-a desfiintat.

Silviu Negraru, primar Mizil: “Primaria Mizil a avut un adapost de caini. Iubitorii de animale au dus cainii fara stapan in zona si s-a inmultit numarul de caini foarte mult. In ultimul an am reusit sa dau sper adoptie pe cei care aveam si am suspendat activitatea.”

Citește continuarea pe stirileprotv.ro