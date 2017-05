Atenție șoferi! Circulație pe o singură bandă pe DN1, la Nistorești

CNAIR SA atentioneaza participantii la trafic ca in zona localitatii Nistoresti (DN1-km 98), pe sensul de mers spre Bucuresti circulatia se desfasoara pe o singura banda.

Situatia este cauzata de o deteriorare a partii carosabile, care este in curs de remediere.

Precizam ca pe segmentul respectiv de drum sunt doua benzi de circulatie pe sens.

Politia rutiera si responsabilii Sectorului de Drum Ploiesti au verificat semnalizarea si au constatat ca aceasta este conforma cu reglementarile in vigoare iar circulatia in zona se desfasoara in conditii de siguranta.