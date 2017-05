Surpriza de care au avut parte doi ploieșteni în această dimineață. Și-au găsit cauciucurile tăiate în parcare

Doi ploieșteni au avut parte de o surpriză neplăcută în această dimineață, când au ieșit în parcare pentru a pleca la serviciu. Bărbații, locatari ai unui bloc de pe Strada Eremia Grigorescu, și-au găsit roțile mașinilor tăiate cu cuțitul.

”Locuiesc pe Eremia Grigorescu, la numărul 8, lângă Școala Spectrum. Am ieșit de dimineață să plec la muncă și mi-am găsit roțile tăiate cu cuțitul. Am crezut că sunt numai eu, dar și un taximetrist care avea mașina parcată în aceeași parcare a pățit la fel. Nu știm cine, nu știm de ce. Cert e că s-a întâmplat azi noapte, după orele 22.00. Am făcut reclamație la Poliție dar e ca și cum ar căuta acul în carul cu fân. Bătaie de joc, nu alta!”, susține Ionuț Pop, unul dintre ploieștenii care și-a găsit mașina cu roțile tăiate.