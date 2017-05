15 prahoveni au fost înșelați de deținuți. Metoda folosită

Zece detinuti din Penitenciarul Galati au fost trimisi in judecata, fiind acuzati ca au inselat prin metoda "accidentul" 15 persoane din Ploiesti si Campina, provocand un prejudiciu de aproximativ 71.600 de lei.

Detinutii si-au procurat telefoanele si cartele preplatite de la membri de familie sau apropiati, "persoane care in diferite moduri sunt angrenate in activitatea infractionala, prin acordarea de ajutor material sau moral".

Procurori de la Parchetul Judecatoriei Ploiesti au finalizat cercetarile si au dispus trimiterea in judecata a zece persoane - doua in arest preventiv si opt sub control judiciar -, pentru inselaciune si complicitate la inselaciune.



In rechizitoriul procurorilor se arata ca, in perioada octombrie 2016 - februarie 2017, inculpatii - detinuti din Penitenciarul Galati - au indus in eroare prin metoda "accidentul" 15 persoane din Ploiesti si Campina, provocand un prejudiciu de aproximativ 71.600 de lei.



"Inculpatii au gandit si elaborat un amplu sistem infractional ce a avut ca scop inducerea in eroare a unui numar cat mai mare de persoane in scopul obtinerii de importante foloase materiale. Pentru realizarea scopului infractional, detinutii si-au procurat in prealabil telefoane mobile si cartele preplatite cu sprijinul persoanelor aflate in libertate, respectiv membri de familie sau apropiati ai detinutilor in care acestia aveau deplina incredere, persoane care in diferite moduri sunt angrenate in activitatea infractionala, prin acordarea de ajutor material sau moral", arata procurorii.



Detinutii sunau persoanele vatamate, prezentandu-se drept rude ale acestora, si le spuneau ca au provocat accidente rutiere soldate cu ranirea grava a unor oameni, in special copii, pe treceri de pietoni.



"Cu aceste ocazii, inculpatii cereau sume de bani necesare pentru achitarea contravalorii interventiilor chirurgicale si/sau inlaturarea raspunderii penale", mai precizeaza procurorii ploiesteni.



Detinutii au fost ajutati de persoane aflate in libertate, care mergeau la locuintele persoanelor vatamate si ridicau banii solicitati.

