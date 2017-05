Medic din Prahova trimis în judecată. Ar fi luat de 185 de ori șpagă de la pacienți

Medicul Lucian Jianu de la Policlinica Sinaia a fost trimis în judecată pentru luare de mită. Procurorii îl acuză pe aceasta ca percepea sume de bani pentru eliberarea actelor necesare întocmirii dosarelor de pensionare pe caz de boală. (VEZI AICI IMAGINI din timpul flagrantului)

Comunicatul Direcției Generale Anticorupție:

În data de 05 mai a.c., procurorul desemnat din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova a întocmit rechizitoriul şi a dispus trimiterea în judecată a inculpatului J.L., medic primar, specialitatea expertiza medicală a capacității de muncă în cadrul Cabinetului Teritorial de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă Sinaia, cercetat în stare de arest la domiciliu, sub aspectul săvârşirii a 185 de infracțiuni de luare de mita și a trei infracțiuni de spălare de bani.

Din cercetările efectuate de ofițerii Direcției Generale Anticorupție (D.G.A.) – Serviciul Județean Anticorupție (S.J.A.) Prahova, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova, a rezultat faptul că inculpatul J.L., in calitate de medic expert al asigurărilor sociale, cu atribuții în evaluare/reevaluarea capacității de muncă a persoanelor în vederea încadrării sau menținerii în grad de invaliditate, a primit de la 39 de persoane, in 185 de rânduri, suma totală de 73.614,255 lei, cu scopul de a-și îndeplini atribuțiile de serviciu, respectiv pentru a-i încadra sau menține pe aceștia în grad de invaliditate.

Totodată, acesta, în perioada 2009-2015, a achiziționat sau construit, direct sau prin persoane interpuse, un număr de 5 imobile. În acest sens, în perioada 2006-2017, inculpatul J.L. a dobândit, în afara veniturilor salariale, suma de 6.542.904 lei (din care 4.715.186 lei reprezintă obiectul material al infracțiunilor de spălare de bani, proveniența acestor bani fiind tot din comiterea de fapte de luare de mită, așa cum rezultă din ansamblul probator administrat în cauză).

Procurorul a dispus, de asemenea, clasarea cauzei față de un număr de 7 suspecți, persoane încadrate în grad de invaliditate, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de dare de mită, întrucât în cauză există cauza specială de neimputabilitate.