Tineri filmați când spărgeau un aparat de păcănele, în Prahova. Câți bani au furat

Mai multi tineri din Prahova au fost surprinsi de o camera de supraveghere instalata intr-un bar din localitatea Cireseanu in timp ce spargeau aparatul de pacanele.

Erau probabil atat de prinsi de munca lor incat nici nu au realizat ca operatiunea este filmata. Acum, doi dintre ei sunt audiati pentru distrugere si furt.

Era ora inchiderii la barul din Cireseanu, iar tatal patronului, aflat in acel moment la tejghea, nu a banuit ce fac cei sase barbati care inconjurasera practic aparatul de joc. Au distrus cu piciorul locul prin care se introduc banii in aparat si apoi s-au aprovizionat cu bancnotele.

Proprietarul explica imaginile de pe camera: "Aici se vede exact cum scot banii, acuma baga mana in buzunar, acuma baga mana dupa bani. Da, baga mana in aparat si se vede exact cum scoate banii si baga in buzunare."

Abia dupa plecarea clientilor patronul si-a dat seama ca din aparat lipsesc 3.000 de lei.

