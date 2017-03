Un candidat la permis din Prahova: Până dai traseul uiți și semnele de circulație!

Viitorii șoferi din Prahova sunt victimele birocrației. Din ziua în care au luat ”sala” și până când sunt programați la ”traseu” trec mai bine de trei luni.

Un cititor a sesizat această problemă, veche de ani de zile, pe adresa redacției:

”Buna ziua! Cred ca vi sa mai adus la cunostinta despre situatie testului practic pentru obtinerea carnetului auto. Acum un an cei responsabili au spus ca se vor remedia problemele, dar s-au remediat doar cand au fost trasi la raspundere de catre presa, si atunci doar pentru o perioada limitata de timp. Programarile pentru proba practica sunt acum la fel ca anul trecut, desi anul trecut au zis ca angajeaza examinatori, ceea ce nu cred ca s-a intamplat. Daca dai examenul teoretic acum vei fi programat cam peste 3 luni si ceva pentru cel practic, timp in care vei uita totul si va trebui sa platesti ore separate pentru a iti putea aminti. Este o bataie de joc pentru cei care vor sa faca scoala de soferi si sa isi obtina permisul auto. Credeti ca puteti face ceva in legatura cu acest lucru? Anul trecut am vazut ca i-ati tras la raspundere si totusi s-a rezolvat ceva pentru scurt timp, acum sper sa se poata rezolva definitiv”.

Observatorulph.ro cere Prefecturii Prahova să intervină pentru eficientizarea acestui serviciu.