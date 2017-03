Polițist prahovean pasionat de desen. La 22 de ani realizează îmbătrâniri faciale

Subinspectorul de poliție Ionuț Claudiu Călin din cadrul I.P.J Prahova are 22 de ani și este absolvent al Academiei de Poliție, promoția 2016. Acesta este pasionat de desen, iar pe baza semnalmentelor pe care le primește poate realiza portrete robot care ajută la găsirea persoanelor dispărute sau a celor urmărite.

De asemenea, pe lângă portrete robot, Claudiu poate să realizeze și îmbătrâniri faciale, lucrările sale fiind de un real folos în cazurile persoanelor dispărute cu mult timp în urmă. În aceste situații, imaginația și tehnica polițistului redau o imagine actuală a persoanei cautate.

Claudiu a învățat singur să facă schițe sau portete, iar în prezent are peste 100 de astfel de lucrări. Pe cele mai multe le păstrează, iar pe altele le-a făcut cadou.

,,A trebuit să pornesc de undeva, așa că, pur și simplu, am rupt o bucată de hârtie, am apucat un creion aruncat în sertarul biroului de licean (nici măcar ascuțit nu era!) și am

început să schițez ce vedeam într-un curs digital pe care tocmai îl descărcasem. Rezultatul a fost dezastruos. Însă, exersând, în câteva zile aveam deja primul meu portret, în care am folosit chiar și umbre.

Acum, desenul este o parte din mine; mă definește chiar. Cred că desenul îmi oferă perspective nemăsurate, iar uneori, prin simplitatea lui, este prea sincer. Desenul mă ajută să exprim ceea ce simt. Nu îl consider un adevărat prieten, dar sigur, atunci când îmi ascut creionul, mă ajută să pun lucrurile pe hârtie exact așa cum le văd. Tocmai de aceea cred că desenul este o oglindă a imaginației umane nelimitate.

Îmi doresc ca atunci când termin un desen acesta să bucure și să inspire.”