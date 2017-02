SURSE Procurorul Negulescu și-a depus demisia din magistratură

Procurorul Mircea Negulescu a transmis, vineri seara, Consiliului Superior al Magistraturii demisia din magistratura, au declarat pentru HotNews.ro surse judiciare.

Potrivit acestora, Negulescu si-a depus demisia vineri in conditiile in care risca o decizie de excludere din magistratura. CSM a dispus, joi, sesizarea Inspectiei Judiciare in cazul procurorului Negulescu privind posibile abateri disciplinare si incalcari ale Codului deontologic al judecatorilor si procurorilor.

Inspecția Judiciară cere suspendarea lui Negulescu din funcțieInspecția Judiciară cere suspendarea lui Negulescu din funcție



CSM a admis solicitarea magistratului de incetare a activitatii la DNA Ploiesti, el urmand sa isi continue activitatea la Parchetul de pe langa Judecatoria Campina. Procurorul-sef al DNA, Codruta Kovesi, a declarat, joi, ca nu poate comenta cazul procurorului Mircea Negulescu pentru ca este o cercetare disciplinara in curs.

