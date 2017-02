RomâniaTV, înregistrări EXCLUSIVE cu procurorul Negulescu de la DNA Ploiești

România TV a difuzat o înregistrare audio în care un bărbat, despre care postul tv susţine că este procurorul Mircea Negulescu de la DNA Ploieşti, stă de vorbă cu o femeie căreia îi dezvăluie multe date şi amănunte din dosare penale.Femeia din înregistrare este soţia unui afacerist local, Vlad Constantin, arestat într-un dosar de corupţie, potrivit România TV. Procurorul Mircea Negulescu îi dă sfaturi femeii cum să procedeze în dosar şi ce să declare în cursul anchetei.

Mircea Negulescu este procurorul care a instrumentat și dosarele în care e vizat Victor Ponta, dar și dosarele lui Sebastian Ghiță.

Conform înregistrărilor, Negulescu încearcă să o convingă pe femeie ca soţul ei să îşi retragă plângerea asupra lui. Mai mult, Negulescu îi dă femeii detalii din trecutele sale dosare.

NEGULESCU I-am spus: Vrei să fii liber până în Crăciun? Eşti liber dacă faci asta. I-am explicat de Manole ăsta. Manole are să vă dea o grămadă de bani. Nu e mai bine să stea în puşcărie?

SOŢIE Dacă e Costin în puşcărie noi nu putem să facem demersuri să luăm banii?

NEGULESCU Ba da. Îi picură cineva în ureche tot felul de lucruri ca să se ajungă la mine.

SOŢIE Nu o să facă nimeni nimic, domnu Negulescu.

NEGULESCU Ţinta nu e el. E un instrument pe care ăştia vor să îl folosească. Eu sunt coleric. L-am lăsat să se descarce fără să spun nimic. Şi-a revenit pe urmă. Vlad, soţul fvs. mă vede pe mine duşman. Am aceste remuşcări. Când a venit prima dată nu trebuia să îş ascult. Îmi spunea că am un caracter infect, că s-a închinat la icoane false, că eu eram o icoană falsă.

SOŢIE El aşa de mult s-a agăţat de dvs. Aţi fost ca o icoană pentru el.

NEGULESCU Când pleci dintr-o instituţie în alta nu poţi lua dosarele după tine. L-a păcălit Manole, nu ştiu ce i-a spus. Pe mine nu m-a anunţat nimeni că s-au tăiat copacii ăia. Eu vreau să văd ce urmăreşte Manole. Manole e un escroc. Este o minciună că Manole mi-ar fi dat un mesaj. În momentul zero eram în pădure dacă ştiam că se taie copacii.

SOŢIE Mie mi-a spus Manole că a anunţat.

NEGULESCU Minte! Minte cu neruşinare. De atunci el nu mă mai caută. A vrut să smulgă de la mine ceva. Ce să îi spun eu lui Manole. Eu nu am făcut nimic compromiţător. Eu am arestat jumătate de ţară. Ce să fac eu cu Adi Mincu. Nu mai vrea să vorbească cu mine. A zis că să nu mai audă în viaţa lui de mine. Faci ce crezi tu de cuviinţă.

SOŢIE E lanţul slăbiciunilor.

NEGULESCU În dosarul Papici unde s-au dus în puşcărie o grămadă. Au fost mulţi. A fost cu ajutorul lui Vlad. S-a ştiut cine mă ajută pe mine. Ăsta nu e şantaj. El nu înţelege lucrurile astea. El se consideră la puşcărie că spune că eu nu am vrut să soluţionez cele două dosare.

SOŢIE El avea o oarecare suspiciune. Ştia că aţi fost anunţat de tăierea arborilor.

NEGULESCU Mă jur pe copiii mei. Mă duc la 10 detectoare de minciuni că nu am ştiut. Să mă ducă la puşcărie pentru Adi Mincu şi pentru deputatul lui Moş Crăciun? Deputatul ăsta George Ionescu...Eu nu amestec niciodată lucrurile astea. pe Văduvan îl ştiu de 20 de ani. Eu nu fac aşa ceva. Cum să protejez eu infractorii. Cu ce să mă ajute pe mine un deputat PNL? Un vagabond. Eu nu am vorbit cu nimeni ca să îl protejez pe Vlad şi pe mine. L-au făcut pe Vlad de comandă. Acest Manole e un nesimţit ordinar. Eu l-am pus ep Vlad să pună camere de luat vederi în pădure?

SOŢIE S-a dus şi cu un domn Nedelcu în pădure. Noi avem poze.

NEGULESCU Mie îmi e milă că Vlad e în situaţia asta. Să scrie ce vrea el. E problema lui. Mă simt rău că a putut să creadă asemenea lucruri, că a putut să gândească aşa ceva. Eu nu pot să fac aşa ceva că mă bătea Dumnezeu. E inimaginabil. Nu am putut discuta cu el.

Dialogul este halucinant

SOŢIE El nu e atât de prost pe cât cred ei.

NEGULESCU Vlad nu este prost. Nu trebuie să mă convingeţi pe mine. El este bulversat şi îmi pare rău că poate crede aşa ceva. E nevasta mea lângă mine. Eu nu mă pot supăra pe el. Şi dacă mă scuipa, nu pot să mă super pe el. Spune o minciună despre mine şi ăştia te pun liber în trei minute. Fă ce vrei tu Vlad. Nu am făcut în viaţa mea aşa ceva. Nu am protejat pe nimeni. Dacă protejam pe cineva, eram acum în executarea pedepsei.

SOŢIE Nu o să îi spun nimic deocamdată. Să îl văd pe el ce spune şi cum se comportă. Nu îi spun că am vorbit amândoi.

NEGULESCU El nu vede adevărul. Eu i-am explicat demult că dosarele alea o să le îngroape. Am crezut că le îngroapă, dar nu să îi facă lui rău. Poate sunt prost. E peste puterea mea. Eu nu am făcut aşa ceva de-a lungul carierei. Eu am avut convingerea clară de când au plecat dosarele la Bucureşti. Cu toate probele alea, cum au explicat, nu ştiu. O să vă mai sun.

SOŢIE Sigur că da.

NEGULESCU Într-o oarecare măsură el e acolo din cauza mea pentru că ei mă vor pe mine.

SOŢIE Victimă colaterală este el.

NEGULESCU Orice nebun poate vorbi orice. Mi-a spus că o să mâncăm mâncare la Mărgineni împreună. De orice pot fi acuzat, dar de prostie nu cred. Am vrut să stabilesc adevărul şi să fac o anchetă profesionistă. Am lăsat dosarele în lucru şi am plecat. Asta e singura problemă. Din tot sufletul vă spun, că suntem în postul Crăciunului. V-am sunat să vă spun că l-am înţeles. Nu sunt supărat pe el. Nu vă reproşez nimic. Departe de mine.

SOŢIE Am înţeles. El are interesul să nu îi mai dea banii lui Vlad. El o fi având vreun interes, dar banii ăia sunt daţi cu acte, cu contracte.

NEGULESCU El se gândeşte că sunteţi femeie şi nu sunteţi atât de tare şi se gândeşte că sunteţi neputincioasă şi o să dea banii când va ieşi Vlad.

SOŢIE Să vă spun ceva. Vlad nu a murit. Eu îmi notez şi urmez instrucţiunile. Execut. Eu îmi notez ce trebuie să fac, mă consult cu avocaţii. Când nu mă pricep, vorbesc cu avocaţii.

NEGULESCU Întrebaţi-l de ce nu a scris cum ăştia se ameninţau la licitaţie. De ce nu a scris Manole asta? Că îl ajuta pe Vlad. A scris trei lulele la vedere şi l-a făcut pe Vlad varză. Omul de lângă el. Nişte lucruri destul de dubioase. Sunt foarte atent pe nuanţe. Asta e convingerea mea.

SOŢIE Mâine îl întreb pe Manole. Fără nicio problemă. De ce nu ai scris procurorului de atmosfera de la licitaţii. Poate îl ajuta chestia asta undeva. Şi chestia cu şantajul pică.

NEGULESCU Totul pică, doamnă. Şi ultrajul. Tot. Să îi eplicaţi că nu e corect şi niciodată nu aş face ceva împotriva lui. Eu nu fac aşa ceva. Nu o să auziţi vreodată aşa ceva despre mine. Să nu facă aşa doamnă. Dacă recunoaşte faptele astea, se duce la puşcărie. Dacă face vreun acord de recunoaştere, e terminat.

SOŢIE Am înţeles. Ce oameni.

NEGULESCU Să lupte până la capăt. Să fie puternic. Dacă nu vreţi, eu nu vă mai sun. Să îmi spuneţi. E o mare făcătură. Am înţeles care este miza. Nu mă înşeală nimic.

După înregistrările prezentate de România TV dintre Negulescu şi soţia lui Vlad Constantin, ultimul a confirmat totul.

"Pe înregistrări sunt Negulescu şi soţia mea. Am şi originalul. Domnul Negulescu e avid după denunţuri. Eu am ajutat toate organele de cercetare penală. Pe mine m-au trimis şi mă trimit şi acum la psihiatrie. Nu ştiu de ce. Pe mine mă trimit la psihiatrie şi pe urmă îmi dau dreptate.

Eu nu am depus denunţ împotriva domnului Negulescu. Sunt anumiţi procurori care nu ştiu cum au ajuns procurori.I-am spus că are un caracter josnic. Mi-a spus că nu poate să facă acel dosar pentru că nu îl lasă nu ştiu cine. Nu mă tem pentru nimeni. Mă ia, mă leagă, îmi dau drumul. Eu sunt un as al tehnicii. Eu i-am filmat pe Marta şi Radu Nemeş în avion. Mi s-au creat probe de şantaj, dar i-am înregistrat eu.", a tunat Vlad Constantin la România TV.

sursa: rtv.net