Un al doliea cutremur s-a produs astăzi în Prahova

Un cutremur cu magnitudinea de 4 grade pe scara Richter s-a produs sambata la amiaza, la ora locala 13:16, in judetul Prahova, conform Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP).

Seismul a avut loc la o adancime de 140 de kilometri.

Este al doilea cutremur produs sambata in tara noastra, dupa ce alt seism, de 3,7 grade pe scara Richter, a avut loc in cursul diminetii, la ora locala 6:49, in judetul Prahova.

Seismul de dimineata a avut loc la o adancime de 70,5 kilometri.

sursa: stirileprotv.ro