Miss și Mister la Școala de Agenți de Poliție din Câmpina. Nunceagul, senzația serii-FOTO/VIDEO

Au uitat pentru câteva ore de rigoarea din școală, și-au abandonat uniformele prea serioase pentru vârsta lor, au scos din geamantane ținutele festive și au petrecut o seară la balul bobocilor, eveniment organizat în acest an de Școala de Poliție în afara unității, la Casa Tineretului din Câmpina.

Petrecerea a fost precedată însă de un concurs de Miss și Mister, pentru că cei 700 de elvi din anul I de studii au trebuit să aleagă, din rândul colegilor lor care au avut curajul să urce pe scenă, pe cei mai frumoși și talentați viitori polițiști.

Opt cupluri au participat în concurs, iar câștigători au fost desemnați Cătălin Gheorghiță și Alina Pârvu. Cei doi au impresionat printr-un recital reușit de bitbox, hip hop și dans, atuul lor fiind faptul că echipa a fost unită, iar ambii parteneri au avut ce arăta publicului.

"Am simțit că vom câștiga acest concurs și am intrat pe scenă cu acest sentiment. Ne-am pregătit două săptămâni pentru spectacol, dar a fost frumos. Am ales un moment hip hop pentru că știam că vocea mă ajută pentru asta, iar versurile le-am scris într-o noapte", a mărturisit Cătălin Gheorghiță, desemnat Mister Școala de Poliție.

Un alt moment impresionant a fost susținut de echipa numărul 5, sala fiind de-a dreptul în picioare atunci când Florina a arătat cât de bine știe să mânuiască un nunceag.

Cu stângăcii și emoții mari, cei 16 concurenți au reușit să creeze un spectacol reușit pe care nu-l vor uita prea curând, așa cum chiar ei au mărturisit.

În acest an, în Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr" Câmpina se pregătesc 1182 de elevi, 487 fiind în anul al II-lea de studii (310-băieţi şi 177-fete) şi 695 în primul an, dintre care 455 sunt băieţi, iar 240, fete. Vezi mai jos imagini: