A venit iarna pe DN 1 - Valea Prahovei. Avertismentul polițiștilor

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora (14:35), traficul rutier se desfasoara in conditii de iarna pe DN1 Brasov - Ploiesti.

Din aceasta cauza, vizibilitatea este scazuta sub 50 de metri si pe alocuri, sub 30 de metri. In aceleasi conditii se circula si pe DN1A Cheia – Sacele.

ANM a prelungit Codul Portocaliu de ninsori pana la roa 20:00 pentru zonele de munte din judetele Caras-Severin, Cluj, Bistrita-Nasaud, Maramures, Buzau, Prahova, Arges si Dambovita.

sursa: stirileprotv.ro