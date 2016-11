Ce fac oamenii străzii din Ploiești când nu cerșesc și nu spală parbrize

Oamenii străzii din Ploiești, zona de Vest a municipiului, reușesc cu succes de mai bine de patru luni să tulbure liniștea publică și să deranjeze locuitorii.

Potrivit unui cititor al ziarului nostru, zilnic persoane fără adăpost joacă barbut în parcul de lângă biserica Eroilor, se ceartă/bat și fac focul, spre disperarea locuitorilor din zonă.

”26.11.2016 ora 16.00, zona parcului Catedrala Eroilor Vest. Boschetarii care cersesc la Biserica si la semafor, joaca barbut si se cearta pe bani, injura, isi fac nevoile in parcare sau la coltul blocului si mai nou azi au facut si un foc de tabara in parc, din frunze uscate si cartoane. Aceste aspecte se intampla zilnic de aproximativ 4 5 luni, incepand cu ora 16.00 pana se intuneca. Politia Nationala, Jandarmeria, Politia Locala poate includ in patrulare si au in vedere si aceste aspecte.” a fost mesajul ploieșteanului. Vezi mai jos imagini: