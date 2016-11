Imagini cu profesorul din UPG când lua șpagă de la studenți

Profesorul de matematică al Universității de Petrol și Gaze din Ploiești, Alexe Călin Mureșan, a fost trimis în judecată pentru șapte infracțiuni de luare de mită aflate în concurs real, în sensul că a primit de la 80 de studenți diverse sume bani totalizând aproximativ 45.000 lei și unele servicii pentru promovarea examenelor la diferite materii.

Astfel, în data de 3 septembrie 2016, in calitate de lector universitar in cadrul Universității Petrol si Gaze Ploiești, M.A.C. a acceptat de la un număr de 62 de studenți în anul I la Facultatea de Tehnologia Petrolului și Petrochimiei din cadrul UPG Ploiești, promisiunea remiterii unor sume de bani cuprinse între 350 lei și 700 lei, totalizând suma de 38.500 lei, in vederea promovării examenelor de Matematică, algebră liniară, geometrie analitică și diferențială (aferent semestrului I) și Analiza matematică (aferent semestrului II) din sesiunea de restanțe din toamna 2016. La data de 05.09.2016, după susținerea examenului de restanță la Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială, a pretins și primit, din suma acceptată inițial, suma de 17.150 lei, solicitând ca diferența de bani de 20.350 lei să-i fie remisă ulterior, în zilele de 6 sau 7 septembrie 2016, când urma să fie susținut examenul de restanță la Analiza matematică.

Totodată, la datele de 5 și 6 septembrie 2016, cu ocazia susținerii examenului restant la disciplina Logică matematică și teoria mulțimilor, în scopul promovării examenului, M.A.C. a primit de la 5 studente la Facultatea de Litere și Științe, suma totală de 1.400 lei.

De asemenea, în aceeași zi, cu ocazia susținerii examenului de restanță la Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială, cel în cauză a primit de la 4 studenți la Facultatea de Tehnologia Petrolului și Petrochimiei, suma totală de 2.000 lei (câte 500 lei de la fiecare), în vederea promovării examenului.

În sesiunea de vară a anului universitar 2015-2016 din luna iunie 2016, respectiv în data de 17.06.2016, M.A.C. a primit de la 4 studenți în anul I la Facultatea de Tehnologia Petrolului si Petrochimiei, suma totală de 2.000 lei, câte 500 lei de la fiecare, în scopul acordării notei de trecere la examenul de matematică, analiză matematică.

Tot în sesiunea de vară a anului universitar 2015-2016 din luna iunie 2016, respectiv in data de 26.06.2016, M.A.C. a pretins de la 3 studenți, prestarea de munci casnice la reședința sa situată într-o comună din județul Prahova, în schimbul promovării examenului la disciplina Matematică, analiză matematică, din semestrul II, ulterior unul dintre studenți, deplasându-se la reședința acestuia unde i-a cosit iarba.

M.A.C. a mai primit, de la 2 studenți, în zilele de 5 și 17 septembrie 2016, in scopul promovării examenului de restanță la Matematică, algebră liniară, geometrie analitică și diferențială, aferente semestrului I și II, suma totală de 550 lei.

Precizăm că, la data de 5 septembrie 2016, M.A.C. a prins în flagrant de către ofițerii Direcției Generale Anticorupție – S.J.A Prahova, sub coordonarea procurorului de caz din Parchetului de pe lângă tribunalul Prahova, în timp ce primea suma de 17.150 de lei, dintr-un total de 38.500 lei de la un număr de 62 de studenți pentru promovarea examenului la disciplina Matematică, algebră liniară, geometrie analitică și diferențială. La momentul respectiv, M.A.C. a fost reținut și arestat preventiv pe 30 de zile.

Cu ocazia emiterii rechizitoriului de trimitere în judecată, procurorul de caz a dispus, totodată, clasarea cauzei față de cei 62 studenți, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de dare de mită, întrucât există cauza specială de neimputabilitate, precum și față de celelalte persoane, întrucât în cauză sunt incidente cauze de nepedepsire privind denunțarea faptei.



În cauză, ofițerii D.G.A. –Structura centrală și Serviciul Județean Anticorupție Prahova au desfășurat un complex de activități investigativ-operative, inclusiv acțiuni de prindere în flagrant, pentru probarea activității infracționale a inculpatului.

