Licitație pentru reabilitarea căii ferate Brașov - Sighișoara. Valoarea contractului: 700 de milioane de euro

Citește și: Festival Interetnic la Ploiești



Cinci operatori economici au depus oferte în licitaţia pentru reabilitarea tronsonului feroviar Brașov – Sighișoara pe secţiunile Brașov – Apața și Caţa – Sighișoara, a anunțat CFR Infrastructură.

CFR SA informează că prin depunerea ofertelor în procedura de licitaţie pentru obiectivul Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov – Simeria, componentă a Coridorului Rin - Dunăre, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maxima de 160 km/h; Secţiunea: Braşov – Sighişoara, subsecţiunile 1.Braşov – Apaţa şi 3. Caţa – Sighişoara a fost încheiată cu succes încă o etapă în procesul de reabilitare a infrastructurii feroviare.

„Au fost depuse 5 oferte de către următorii operatori economici: IC Ictas Insaat Sanayi ve Ticaret A.S, Impreza Pizzaroti& C SpA Italia S.p.A, S.C. Alstom Transport S.A, Societa Italiana per Condotte d’Acqua S.p.A și STRABAG A.G. Valoarea lucrărilor licitate este estimată la 3.190.570.000 lei fără TVA (cca 700 milioane.euro), sursa de finanţare fiind asigurată de Comisia Europeană prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF), în proporţie de 85%, iar cofinanțarea în proporție de 15% de la bugetul de stat. Durata de execuție este de 48 de luni, la care se adaugă 60 de luni perioada de notificare a defecțiunilor. Lucrările de modernizare a infrastructurii feroviare aferente celor două secţiuni Braşov – Apaţa şi Caţa – Sighişoara, în lungime totală de 86 de km, vor contribui la atingerea obiectivului principal de promovare a mobilităţii sustenabile pe secţiunea Frontiera Ungară - Curtici - Arad - Simeria - Sighişoara - Braşov, prin: creşterea vitezei de circulaţie la 160 km/h, reducerea duratei de transport, creşterea siguranţei feroviare, facilităţi pentru accesul persoanelor cu mobilitate redusă, introducerea sistemelor moderne de semnalizare şi de management al traficului și îmbunătăţirea gradului de confort oferit călătorilor în staţiile de cale ferată”, se precizează în anunțul postat pe o pagină de socializare.

În cadrul contractului de execuţie lucrări vor fi executate o gamă variată de lucrări de infrastructură şi suprastructură feroviară: terasamente linii C.F, consolidări, poduri şi viaducte, podeţe, tuneluri, pasaje superioare, drumuri, linie de contact, trafic feroviar, sistem de informare a călătorilor, energoalimentare, telecomunicaţii, comunicaţii pentru semnalizare, fibră optică, supraveghere video, arhitectură, instalatii electrice, instalatii sanitare, instalaţii termoventilaţie, apărări de maluri, semnalizare, protecţia mediului.

Pe acest traseu se află 11 puncte de secționare, toate centralizate electrodinamic (CED) - patru staţii de cale ferată, 15 halte, două noduri de cale ferată principale și un tunel dublu de 660 m lungime. (FOTO: CFR Infrastructură)