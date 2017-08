Licitație ANAF la Ploiești. Autoturisme, autoutilitare, remorci și tractoare scoase la vânzare

Pe 24 august la ora 12,00, ANAF va organiza o licitație la Hippodrome Office Center din Ploiești în care vor fi scoase la vânzare mai multe bunuri mobile ale debitorului Emon Electric SA, societate din Câmpina.

Persoanele interesate pot achiziționa autoturisme, autoutilitare, remorci, sau chiar tractoare la prețuri ce pleacă de la de la puțin peste 2000 de lei.

”Va facem cunoscut ca in ziua de 24, luna AUGUST anul 2017, ora 12.00, in localitatea Ploiesti, b-dul Bucuresti nr. 39A, cladirea HIPPODROME OFFICE CENTER, et.1, judetul Prahova, se vor vinde la licitatie urmatoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului EMON ELECTRIC SA cu domiciliul fiscal in jud. Prahova, localitatea .Campina, Bdul Nicolae Balcescu nr.1A, CUI-10415382, licitatia 2:

Automobil mixt, tip 7120 F, capacitate cilindrica 549, an fabricatie 1998 Preţul de evaluare sau de pornire al licitaţiei , exclusiv TVA (lei) – 8594;

Autospeciala , scara hidraulica +furgon persoane, tip 16230 F, capacitate cil.10344, Preţul de evaluare sau de pornire al licitaţiei , exclusiv TVA (lei) – 17278;

Autoturism Volkswagen capacitate cilindrica 1781an fabricatie 1999, Preţul de evaluare sau de pornire al licitaţiei , exclusiv TVA (lei) – 4388;

Autoutilitara mercedes Benz capacitate cilindrica 2874,an fabricatie 1999, Preţul de evaluare sau de pornire al licitaţiei , exclusiv TVA (lei) 7730;

Autoturism Volkswagen break capacitate cilin drica 1898, an fabricatie 2002, Preţul de evaluare sau de pornire al licitaţiei , exclusiv TVA (lei) 5547;

Autoturism Opel, capacitate cilindrica 2172, an fabricatie 2003, Preţul de evaluare sau de pornire al licitaţiei , exclusiv TVA (lei) 7866;

Autoutilitara marca Ford, capacitate cilindrica 1753an fabricatie 2005, Preţul de evaluare sau de pornire al licitaţiei , exclusiv TVA (lei) 4729;

Semiremorca SCHMITZn fabricatie 1994, Preţul de evaluare sau de pornire al licitaţiei , exclusiv TVA (lei) 5706;

REMORCA O2, an fabricatie 2006, Preţul de evaluare sau de pornire al licitaţiei , exclusiv TVA (lei) 3342;

Autoturism M1, Volkswagen ,capacitate cilindrica 1968,an fabricatie 2006, Preţul de evaluare sau de pornire al licitaţiei , exclusiv TVA (lei) 12095;

Remorca, marca mecanica Marsa,an fabricatie 2003, Preţul de evaluare sau de pornire al licitaţiei , exclusiv TVA (lei) 8730;

Tractor UTB,capacitate cilindrica 3759an fabricatie 2006, Preţul de evaluare sau de pornire al licitaţiei , exclusiv TVA (lei) 17619;

Autoturism m1, Volkswagencapacitate cilindrica 1984an fabricatie 2007, Preţul de evaluare sau de pornire al licitaţiei , exclusiv TVA (lei) 11845;

Remorca speciala O2,an fabricatie 2006, Preţul de evaluare sau de pornire al licitaţiei , exclusiv TVA (lei) 3683;

Remorca speciala O2, MARCA REMA, an fabricatie 2006, Preţul de evaluare sau de pornire al licitaţiei , exclusiv TVA (lei) 2137;

Remorca speciala O2, MARCA REMA, an fabricatie 2006, Preţul de evaluare sau de pornire al licitaţiei , exclusiv TVA (lei) 2137;

Autoturism Volkswagen, capacitate cilindica 1595,an fabricatie 2001, Preţul de evaluare sau de pornire al licitaţiei , exclusiv TVA (lei) 4683;

Autoturism M1G BMWcapacitate cilindrica 2993an fabricatie 2011, Preţul de evaluare sau de pornire al licitaţiei , exclusiv TVA (lei) 42240;

Structura metalica sustinere pod rulant tip sopron metalic, Preţul de evaluare sau de pornire al licitaţiei , exclusiv TVA (lei) 119971;

Pod rulant ELMASdeschidere de 6.20 m si sarcina maximna de 5 t,Preţul de evaluare sau de pornire al licitaţiei , exclusiv TVA (lei) 9662;

Centrala termica VIESSMAN PIROMATare puterea termica de 40 kw si un randament de 92%, Preţul de evaluare sau de pornire al licitaţiei , exclusiv TVA (lei) 32076;

Laborator PRAM, Preţul de evaluare sau de pornire al licitaţiei , exclusiv TVA (lei) 28608;

Masa turnare 13x3.5 m/Avermann, Preţul de evaluare sau de pornire al licitaţiei , exclusiv TVA (lei) 50116;

Post tranformare PT 171, Preţul de evaluare sau de pornire al licitaţiei , exclusiv TVA (lei) 78621;

Atelier mecanic in constructie demontabila, Preţul de evaluare sau de pornire al licitaţiei , exclusiv TVA (lei) 43673.” se arată într-un mesaj al Agenția Naționale de Administrare Fiscală