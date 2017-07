Premierul Tudose a motivat demiterea şefului ANAF: "Nu vreau bătrânele alergate de mascaţi prin piaţă"

Premierul Mihai Tudose s-a arătat nemulţumit de activitatea fostului şef al ANAF, demis marţi. Cu o declaraţie care se doreşte pe placul maselor, premierul a ţinut să clarifice schimbarea de la vârful fiscului. Rămâne să vedem şi dacă intenţiile au legătură cu realitatea.

”În ultimele două săptămâni am aşteptat de la fosta conducere a ANAF nişte măsuri care să dea un nou imbold unui anumit tip de disciplină financiar-fiscală pe care eu am cerut-o din prima zi de mandat. Am spus la învestitură că îmi doresc să reprezint un stat puternic, prietenos cu cetăţenii oneşti. Am cerut de la ANAF o strategie pentru o colectare bună, nu o strategie tip western - să mai vedem mascaţi alergând după bătrânele cu pătrunjel prin piaţă - şi nici apăsând foarte tare cu bocancul tocmai pe cei cinstiţi din dorinţa de a mai stoarce ceva de la ei, pe bună dreptate sau nu”, a declarat premierul.

”Vom începe să ne ocupăm de marea evaziune fiindcă nu se mai poate. Am dat două săptămâni actualei conduceri ANAF, nu a fost o conducere rea, dar nu a fost o conducere care să ducă lucrurile până acolo unde puteau fi duse, adică curăţenie până la capăt”, a explicat şeful Executivului. Cât despre Mirela Călugăreanu, cea care l-a înlocuit pe Bogdan Stan, Tudose a afirmat că este ”foarte respectată şi foarte hotărâtă” şi ”nu are nicio culoare politică”.

