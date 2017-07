Veste bună pentru șoferi. Cum poți plăti cu 50% mai puțin la RCA

Cei care au comportament adecvat în trafic vor primi un bonus la RCA de 50%, iar persoanele care au un comportament inadecvat vor plăti până la 180%, a declarat vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), Cornel Coca Constantinescu, scrie Agerpres.

„Nu sunt modificări semnificative față de proiectul publicat pe site. Numai în ceea ce privește bonus malus am discutat cu toți cei implicați și am convenit ca cel care este asigurat și are un comportament adecvat în trafic trebuie să fie bonusat, trebuie să primească un discount semnificativ. Am crescut acest bonus de la 32% la 50%. Astăzi, cei care au un comportament adecvat în trafic primesc un discount de 50% la clasa de bonus 8. În ceea ce privește categoria persoanelor care sunt malusate, care au un comportament inadecvat în trafic, care fac accidente, care ne împing către zona de creștere a tarifelor și de rezolvare a acestor probleme pe care le constatăm că există, vor fi malusați până la 180%. Era 200%, dar 180% a rezultat în urma dezbaterilor cu asociații de protecția a consumatorului, transportatori, service-uri”, a spus Constantinescu, într-una din pauzele dezbaterii din Parlament pe proiectul de normă RCA.

Potrivit acestuia, clienții cu risc ridicat vor fi orientați către Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din Români (BAAR) în momentul în care primesc 3 oferte peste tariful de referință plus factorul n.

