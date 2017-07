Un bancher român, care locuiește în Londra, face profit în Prahova. O afacere de succes

Deși locuiește în Marea Britanie și a făcut o avere uriașă din investiții financiare, un bancher român vine destul de des în Prahova pentru a supraveghea o afacere derulată în zona viticolă Dealu Mare.

Este vorba de Mihnea Vasilache, care deține alături de soția sa compania Dagon Winery. Aceasta produce vin sub branduri precum Har, Clar sau Jar.

Potrivit zf.ro, bancherul Mihnea Vasilache a fost analist la New York pentru gigantul Morgan Stanley, apoi a ajuns la Londra, pentru JP Morgan Chase & Co, devenind ulterior vicepreşedinte al Bank of America din Marea Britanie.

Din 2013 a început să investească în producția de vin, cumpărând podgorii în zona Dealu Mare. Afacerea a crescut spectaculos, de la 7.000 de sticle în 2014, ajungând în 2016 la 25.000 de sticle.

„Dagon este rezultatul unei vechi pasiuni ba­zate pe convin­gerea mea că vinul este mult mai mult decât suc de struguri fermentat. Vinul are o latură spirituală importantă şi repre­zintă o parte integrantă din istoria şi tra­diţiile unui loc“, povesteşte an­treprenorul într-un interviu pentru ZF.

sursa foto: zf.ro