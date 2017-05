Un ploieștean a absolvit Facutatea de Educație Fizică, dar a preferat să se ocupe de afacerea familiei

Orice familie care are o afacere îşi doreşte să aibă urmaşi care să continue activitatea, cu atât mai mult dacă afacerea este una de succes şi cu vechime. Ploieşteanul Edi Dragomir a văzut de copil ce înseamnă afacerea familiei, pentru că părinţii săi aveau un magazin cu produse textile pentru interior.

„Părinţii mei au această afacere de 17 ani. Eu am crescut cu materialele acestea, am văzut ce înseamnă să te lupţi pentru ziua de mâine şi ca totul să meargă bine. Părinţii şi-au făcut multe relaţii în domeniu în toţi aceşti ani. Sunt importatori direct din Turcia pentru unele produse. Era păcat să nu continui şi să dezvolt această afacere”, povesteşte Edi.

Tânărul de 27 de ani a făcut Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, dar nu a fost niciodată profesor de sport sau altceva din acest domeniu. „De 7 ani mă implic personal în afacerea cu texile şi chiar am făcut Şcoala de decoratori pentru design interior. Mi-am dorit să aduc un plus afacerii familiei şi să mă îndrept şi spre latura de lux a acestui domeniu. Ai mei au rămas cu magazinul lor, iar eu mi-am deschis în parteneriat cu iubita mea, Diana, un altul mai mare şi mai frumos. Doar în amenajarea lui am băgat 6.000 de euro pentru că voiam să arate bine şi oamenii să intre cu încredere şi plăcere în el. Şi ai ce să vezi pe 140 de mp! Investiţia iniţială a fost de 135.000 de euro, bani pe care i-am economisit eu şi iubita mea. Am deschis acum două luni şi deşi este ceva la început de drum ne merge bine şi avem clienţi”, explică Edi.

