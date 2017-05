O ploieșteancă a plecat din multinaționale pentru a picta tricouri. Povestea succesului ”sofistikat”

Ploieşteanca Oana Pop (34 ani) pictează tricouri şi o mulţime de alte obiecte, dar a lucrat mulţi ani în companii multinaţionale şi atunci când avea de pregătit diverse campanii pleca şi la 3 noaptea de la serviciu.

„Eu am terminat engleză-franceză şi am fost angajată în companii în general pe retail. Organizam evenimente, făceam cataloage de prezentare, afişe, tot ce e necesar pentru anumite evenimente din cadrul companiilor. Chiar dacă erau zile când plecam spre dimineaţă de la birou, îmi plăcea ce făceam şi nu observam oboseala. Au fost câţiva ani tot aşa, timp în care am acumulat experienţă pe organizarea de evenimente. După ce am născut primul copil şi pe urmă pe al doilea, mi-am dat seama că acel program nu se mai potrivea cu noul meu statut şi nu mă vedeam făcând naveta la Bucureşti în continuare. Îmi doream un program flexibil. Aşa ceva nu prea există decât dacă e afacerea ta!”, povesteşte Oana.

De fapt, ideea Atelierului Sofistikat s-a născut odată cu copiii Oanei. La început, în concediu maternal, ea făcea tot felul de chestii drăguţe pentru fetele ei, dar şi pentru prieteni. Lucruri care au fost foarte apreciate. „ Încă din gimnaziu, profesorul de desen m-a îndrumat spre Liceul de Artă pentru că a observat că am talent la desen, dar părinţii mei au avut o altă viziune şi aşa am ajuns la litere şi ştiinţe. Eu mai zic că simţul culorilor şi detaliilor se trage şi de la bunica mea, care era modistă şi foarte căutată pe vremea aceea. Am transformat câteva hăinuţe ale fetelor mele pentru că voiam să aibă altceva decât ce exista în magazine. Am vrut să scape de „uniforme” şi le-am pictat două tricouri. Pentru prieteni şi diverse cunoştinţe mai făceam câte un candy bar pentru botez şi aniversări de copii. Ce făceam era apreciat şi aşa s-a născut Atelierul Sofistikat”, explică Oana Pop.

