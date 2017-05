DNA a pus compania RCS&RDS sub urmărire penală

Digi Communications, compania mama a RCS&RDS, aflata in plin proces de listare, a depus un amendament la prospectul de listare in care anunta ca si firma RCS&RDS a primit in data de 8 mai o notificare oficiala din partea DNA in care i se aduce la cunostinta ca are calitate de suspect.

Este vorba de investigatia in care alte doua persoane din managementul companiei, respectiv Ioan Bendei si Mihai Dinei, precum si Alexandru Oprea, fostul CEO al RCS&RDS, sunt cercetati pentru luare de mita si spalare de bani. RCS&RDS este suspectata pentru aceleasi infractiuni. Si in celelalte cazuri care au implicat institutii media (Antena Group, Mediafax, Realitatea), pe langa persoanele fizice puse sub invinuire, cercetarile s-au extins si asupra companiilor ca persoane juridice.



Informatia privind calitatea de suspect a firmei RCS&RDS in aceasta investigatie a fost comunicata chiar de Digi Communications, compania mama a operatorului de comunicatii electronice, si nu de catre procurori.

sursa:hotnews.ro