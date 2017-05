Un prahovean din Poienarii Burchii cultivă salată pentru Kaufland

Serghei Doni lucreaza in agricultura de sase ani, dupa ce a decis sa se retraga din domeniul constructiilor si sa „parieze” 1,4 milioane de euro pe….salata. Un pariu castigator in conditiile in care acest business ii va aduce anul acesta incasari de peste doua milioane de lei, scrie wall-street.ro.

Serghei Doni, 46 de ani, a inceput sa cultive salate in 2011, pe o suprafata de teren de 10.000 mp. Terenul se afla in Poienarii Burchii, in judetul Prahova. Cu o investitie initiala de 1,4 milioane de euro, antreprenorul a construit una dintre cele mai moderne sere din judet, folosind o tehnologie olandeza. Investitia initiala ar urma sa fie amortizata in 13 ani de la lansarea afacerii.

