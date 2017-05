Scrisoare deschisă consilierilor și primarului pentru Halele Centrale din Ploiești

Președintele ASOCIAȚIEI PENTRU PROTECȚIA COMERCIANȚILOR din Ploiești, Romeo Nan, a transmis prin intermediul publicației noastre o scrisoare deschisă primarului și consilierilor locali:

DIALOGUL FRANT AL STATULUI CU CETATENII LUI

Probabil ca in Grecia Antica am fi fost stoici. Dar n-am avut sansa sa traim in acea perioada. Suntem in Uniunea Europeana, mai exact intr-o tara membra, Romania, si mai exact intr-un oras pe numele lui Ploiesti, oras ce are o conducere aleasa de cetateni - Consiliul Local- consiliu care ia hotarari, ce au la baza, dialogul cu cetateanul si interesele lui. Ale cetateanului, nu ale Consiliului, ca sa evitam confuziile.

Consiliul a decis ca unul din serviciile publice –cel de administrare a pietelor, targurilor si oboarelor- sa fie dat in concesiune unei Societati Comerciale –Hale si Piete SA- ce are ca unic actionar Municipiul Ploiesti, stabilind si reguli clare: ce atributii are concesionarul, ce atributii si-a pastrat proprietarul prin conducerea lui, Consiliul Local. Aflandu-ne in Europa la inceputul mileniului 3, era firesc sa aparem noi, APCOM, un ONG ce reprezinta agentii economici si producatorii ce comercializeaza marfuri in locatiile detinute de Hale si Piete. Avem un numar de 252 membri, fiecare din acestia fiind la randul lui angajator cu unul sau mai multi angajati, fiecare cu familia lui, plus un numar destul de mare de simpatizanti care ne cer sprijinul si consultarea uneori,astfel ca problemele cu care venim in atentia Consiliului Local sau diverselor institutii au impact si sunt in interesul a peste 1000 de cetateni. Desi dimensiunea reprezentarii nu ar trebui sa conteze in chestiune, o consideram totusi un argument. Si pentru ca intr-o Uniune Europeana moderna sa nu se strecoare subiectivisme ieftine cum ar fi: - asta-i de-al nostru ii raspundem favorabil, asta-i de-al dusmanilor nostrii, il umflam, asta nu stim cine e...il dam dracului—s-au stabilit legi si reguli de comunicare. Raspundeti oricarui cetatean sau ONG in 30 zile. Ca sa-l citez pe Marin Preda „ ocupatiunea voastra mintala si fizica” domnilor consilieri ar trebui sa fie Ploiestiul si cetatenii lui. De ce dar este nevoie sa revenim pentru a treia oara cu o adresa,ce se incapataneaza sa va caute in speranta unui raspuns?

Romeo Nan, președinte

nr inreg primarie 9480/ 02.05.2017

Nr 114/2.04.2017

Catre ,

CONSILIUL LOCAL AL MUN . PLOIESTI

DOMNULE PRIMAR ,

Subscrisa ,ASOCIATIA PENTRU PROTECTIA COMERCIANTILOR (APCOM ) , cu sediul in Ploiesti , str Malu Rosu , nr 73 A, Bl 106 A1 , ap 3 ,jud Prahova , CIF: 18199764,autorizata legal conform incheierii din 04.11.2005 , pronuntata in Dosar nr 80/2005 al Judecatoriei Ploiesti , inscrisa in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor aflat la Grefa Judecatoriei Ploiesti , la pozitia nr 41/30.11.2005 , reprezentata legal prin NAN ROMELIU , in calitate de PRESEDINTE , in calitate de persoana juridica de drept privat ce apara si promoveaza interesele legitime ale comerciantilor , membri ai asociatiei ,

Prin prezenta revenim ( A DOUA OARA ) la adresa noastra nr 0022/05.10.2016 , inregistrata , initial ,la institutia dvs sub nr 19696/06.10.2016 ( si sub nr 2115/31.01.2017 - cu ocazia revenirii noastre ) , cu urmatoarele precizari:

Desi OG nr 27/2002 , prevede un termen de solutionare a oricarei petitii de maxim 30 de zile ( ce poate fi prelungit , in situatii exceptionale , doar pana la 45 de zile ), totusi , desi s-au scurs circa 6 luni de la prima solicitare , Consiliul Local Ploiesti , ca organ deliberativ al mun Ploiesti , NU a facut nimic in acest sens.

Prin singura adresa , emisa de dvs ( ca organism deliberativ care reprezinta alesii nostri locali ) –prin intermediul unui compartiment din primarie –ca structura executiva , drept raspuns la revenirea noastra energica din data de 31.01.2017 , ne-ati comunicat doar ca demersul nostru a fost redirectionat catre comisia nr 7 , cu adresele nr19696/06.10.2016 si 2115/31.01.2017 ; respectuos va informam ca aceasta comisie nu ne-a ” onorat “ cu nici un raspuns .

Marturisim , sincer , ca lecturand cele trei randuri care compun adresa dvs , am avut strania senzatie ca asistam la un “dialog al surzilor “ si ca raspunsul dvs , absolut formal , seamana , izbitor de mult, cu un “zaharel “, aruncat de catre un stapan sclavilor sai infometati.

Pentru a ne potoli , insa , neostoita noastra foame de dreptate si adevar , consideram ca este nevoie de mult mai mult decat un “zaharel” , adica este nevoie de un efort profesionist ,consistent , aplicat si serios , intrucat simpla” pasare “ a problemei “ de la Ana la Caiafa “ nu poate fi de natura a solutiona , cu seriozitate , spinoasa problema care macina peste 250 de operatori economici .

Suntem nevoiti , de la un timp incoace , sa suportam comportamente si atitudini care , cu greu , s-ar fi putut macar anticipa , cu ani in urma : oameni si functionari publici care , pe deplin imunizati impotriva “muritorilor de rand”, forteaza limitele bunului simt , al bunei credinte si al bunelor practici europene in materie de functie publica , sfidand si anihilind orice initiativa sau doleanta legitima si orice strigat de disperare pe care “ultimii mohicani “ ai societatii civile “ indraznesc “ sa le mai puna pe “masa de lucru “ a alesilor neamului .

Probabil ca “ virusul” anticetatean si anticontribuabil a dezvoltat o tulpina foarte rezistenta in timp , astfel incat singurul “ antibiotic “ care-i mai poate face fata fiind doar protestele masive de strada , prezente , tot mai des , in peisajul nostru democratic , postdecembrist.

Asa stand lucrurile , probabil ca vom fi nevoiti sa uzam si noi de aceasta ultima “supapa “ a democratiei si sa apelam si la acest “ leac” , dat fiind faptul ca , pana in prezent , celelalte “ tratamente “ nu au dat nici un rezultat.

Desi ni se pare superflua o reiterare a doleantelor membrilor pe care-i reprezentam , totusi , in incurabila noastra buna credinta si dorinta sincera de dialog , va reamintim ca v-am solicitat ca , in temeiul art 2 alin 3 litera “ g “din Regulamentul serviciului de administrare a pietelor si a imobilului Halele Centrale , aprobat prin HCL nr 85/2008 , sa procedati la medierea /solutionarea conflictului, ivit intre utilizatorii pietelor /Halelor Centrale ( membri ai asociatiei noastre ) si concesionarul SC Hale si Piete SA , avand in vedere dubla taxare a chiriasilor la tonete , de catre concesionarul SC Hale si Piete SA.

Cu aceasta ocazie , v-am atentionat ca , prin aceasta operatiune de dubla taxare ( care incalca in mod flagrant HCL nr 85/2008 ), concesionarul SC Hale si Piete SA se substituie in drepturile si competentele concedentului- Consiliului Local Ploiesti si pretinde , respectiv incaseaza sume de bani fara temei legal , in speta avand loc o eludare , cu buna stiinta , a legii , dar si o imbogatire fara justa cauza a acestui concesionar.

Asa cum am aratat si in adresa anterioara de revenire , pasivitatea dvs a incurajat si a validat , totodata , practica concesionarului de spoliere a micilor comercianti , dublata de atitudinea aroganta si sfidatoare a acestuia in tratatea partenerilor de contract , prin refuzul de a raspunde petitiilor noastre ( desi cererea de renuntare la dubla taxare ii era adresata si acestuia , deopotriva) .

Sa existe deplina claritate : noi nu ne-am adresat unei comisii ( fara personalitate juridica) ci unei entitati , cu atributii deliberative , a mun Ploiesti , respectiv Consiliului Local Ploiesti , care ne reprezinta sau, mai degraba , trebuie sa ne reprezinte interesele legitime pe plan local, motiv pentru care va rugam , insistent , SA VA FACETI DATORIA .

Cu stima ,

PRESEDINTE APCOM,

ROMELIU NAN