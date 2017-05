SRI a atribuit contracte de 4,57 milioane de euro firmelor din Grupul ASESOFT

SRI afirma, intr-un raspuns oferit in martie 2017, in urma unei solicitari in baza legii privind liberul acces la informatiile de interes public, ca a atribuit, in perioada 2005-2017, mai multe contracte firmelor din "Grupul ASESOFT" controlat de Sebastian Ghita, in valoare totala de 4,57 milioane de euro, scrie Sorin Matei, pe blogul ei.

Potrivit sursei citate, cel mai mare contract de furnizare a fost atribuit de SRI printr-o exceptie prevazuta de la aplicarea prevederilor legale pentru ca "indeplinirea" lui de catre o firma controlata de Sebastian Ghita ar fi "necesitat impunerea unor masuri speciale de siguranta, pentru protejarea unor interese nationale", potrivit sursei citate.



Sorina Matei arata ca "majoritatea contractelor atribuite de SRI din bani publici catre 'Grupul ASESOFT' au inclus furnizare de echipamente tehnice si de software pentru SRI, inclusiv componente pentru interceptari, au fost clasificate si au fost incheiate de SRI cu 7 firme din cele 53 ale 'Grupului ASESOFT'".



Aceasta notezaza ca raspunsul SRI din 2017 in privinta incheierii contractelor cu firmele 'Grupului ASESOFT' vine dupa ce, in anul 2013, SRI nega orice fel de informatii privind incheierea de contracte cu societati controlate de Sebastian Ghita, pentru ca ulterior, in 2014, sa recunoasca faptul ca a incheiat contracte din bani publici cu doar doua dintre societatile Grupului ASESOFT, fara a prezenta si valoarea lor.



