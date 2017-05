Ferma viitorului, în România. Legumele cresc fără pământ, într-o seră plutitoare cu pești

Este ferma viitorului, situata intre agricultura si piscicultura si numita "ferma acvaponica". Rosiile, salatele sau busuiocul isi infig radacinile in apa sau pietris, iar nutrientii vin din bazine cu pesti.

Sistemul pe placa plutitoare se recomanda pentru salata, spanac, busuioc sau telina. Intr-un an se pot produce 100 de kg de peste si 300 de kg de legume. Pamantul poate fi inlocuit de sol granulat, inclusiv pietris, daca vrem rosii, castraveti sau alte fructe.

Fructele si legumele produse aici nu au acele chimicale de care fugim cu totii. O confirma pestii din bazine pe care un astfel de tratament i-ar omori. Iar in ceea ce priveste gustul va pot confirma ca merita efortul unei astfel de investitii.

O sera are 75 de metri patrati, iar cercetatorii spun ca nu au investit mai mult de 1.000 de lei in materialele cu care au construit-o: folie de plastic, lemn si pietris. Fiecare microferma a costat in jur de 500 de lei. Sera are si un sistem video care poate fi accesat, gratuit, de agricultorii dornici sa construiasca o ferma acvaponica. Totul a fost pus la punct de specialistii Institutului de Cercetare si Dezvoltare pentru Industrializarea si Marketingul Produselor Agricole din Bucuresti, iar informatiile sunt disponibile pe site-ul Horting.ro.

Valoarea proiectului se ridica la 250 de mii franci elvetieni. Fermele acvaponice se recomanda zonelor de munte sau celor cu sol nefertil.

sursa: stirileprotv.ro