PSD ar putea renunta la proiectul TVA zero pentru locuinte si publicitate

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat joi ca PSD ar putea renunta la proiectele privind introducerea TVA zero pentru achizitia de locuinte si pentru publicitatea din presa. Dragnea a declarat ca firmele din imobiliare au spus ca TVA zero le-ar provoca probleme de cash-flow, obligandu-le sa astepte 1-2 ani recuperarea TVA.

"Saptamana viitoare voi avea ultima discutie cu colegii din comisiile din specialitate. Se pare ca agentii comerciali din domeniu au o temere justificata ca vor avea probleme cu cash-flow-ul pentru ca o sa aiba de recuperat TVA. Am cerut Ministerului Finantelor sa gaseasca pana saptamana viitoare o modalitate sa vedem daca se poate rezolva aceasta problema, sa nu ajunga firmele din domeniu sa astepte sa-si recupere banii 1-2 ani.

Exista varianta sa se recupereze imediat TVA - iar daca in 30 zile nu e rambursat, atunci sa curga imediat penalitati. Daca nu gasim solutii, varianta e sa renuntam la idee. Dar nu as vrea sa renuntam, sa ne impiedicam de acest detaliu birocratic", a spus Dragnea despre proiectul de lege privind TVA zero la tranzactiile cu locuinte. Reamintim ca la Senat a fost depus acest proiect de lege, dar nu a intrat nici pana acum in dezbatere.

Dragnea a spus ca PSD ar putea renunta si la proiectul privind TVA zero la publicitatea pentru presa. El a motivat prin faptul ca furnizorii de publicitate ar urma sa scada sumele investite in reclama exact cu cuantumul scaderii TVA.

