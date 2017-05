Venitul minim garantat ar putea fi eliminat. ”Este o invitație la nemuncă”

Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a anuntat, marti seara, in cadrul unei emisiuni la Antena 3, ca partidul pe care il conduce vrea eliminarea venitului minim garantat, pentru cei care pot munci.

“Saptamana trecuta la Congresul ALDE am propus eliminarea venitului minim garantat. Primul motiv este ca practic in Romania este o criza a fortei de munca, companiile romanesti si straine nu gasesc forta de munca. Sunt zone in care au inceput sa aduca muncitori din strainatate", a spus Tariceanu, adaugand ca venitul minim garantat "este o invitatie la nemunca".

Potrivit acestuia, au fost create 60.000 de locuri de munca de la inceputul anului. "Si mai platim venit minim garantat? Nu se poate asa ceva!", a mai spus Tariceanu.

Citește și: Sorin Cîmpeanu a demisionat din ALDE



De asemenea, Tariceanu a amintit ca au fost puse bazele invatamantului profesional-dual tocmai pentru ca adolescentii sa invete o meserie, dar sa isi poata continua si studiile. "Ii invitam la munca, aceasta situatie de a munci este sansa pe care o da statul fiecarui cetatean de a-si trai viata cu demnitate", a declarat presedintele ALDE.

sursa: hotnews.ro