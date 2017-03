Primiți în dar o floare comestibilă! Afacerea cu care un prahovean a dat lovitura

Un prahovean cultivă în curtea părinților săi din Gorgota flori comestibile. Panseluțele comestibile sunt ideale pentru desert.

Horticultor de meserie, Cristi Tudor a pornit afacerea in urma cu trei ani, la doar 24 de ani. A vazut o reclama pe un site din Florida si 6 luni a facut experimente in balcon. Intr-un final a luat un credit de 30 de mii de euro si a ridicat doua sere in curtea parintilor sai din judetul Prahova. La inceput, a distribuit florile si microplantele gratuit.

Observatorulph.ro a publicat afacerea acestui tânăr anul trecut: Un prahovean produce microplante. Clienţii săi sunt juraţii Masterchef

Cristian Tudor: "Daca ne intra vreo boala, daca avem vreun daunator, in niciun caz nu folosim tratamente, pesticide, insecticide, asta inseamna ca este o cultura social responsabila"

Sunt peste 40 de specii flori care pot fi mancate. Begoniile sunt acrisoare, lavanda are un gust dulce picant iar galbeneaua aduce cu piperul aromat.

Daca vreti sa va impresionati musafirii sau persoana iubita, puteti folosi la desert, de exemplu, panselute comestibile. Cutia contine 25 de bucati si costa 12 lei.

Florile nu sunt doar pentru desert. Dovada: Un preparat pe baza de peste inspirat din bucataria peruana.

