Holzindustrie Schweighofer, acuzată de tăieri ilegale în România, a pierdut certificarea FSC

Zi mare pentru societatea civilă și pădurile din România. Certificatorul Forest Stewardship Council (FSC) a anunțat că a decis să se disociezede cel mai mare procesator de bușteni al Europei, Holzindustrie Schweighofer.

Decizia făcută publică astăzi, reprezintă o recunoaștere pentru munca activiștilor de mediu, atât Agent Green, cât și WWF sau România Curată, care au denunțat în numeroase rânduri practicile agresive ale concernului austriac Holzindustrie Schweighofer, care în lăcomia de a toca cât mai mult lemn în fabricile sale, era dispusă să cumpere inclusiv arbori proveniți din Parcuri Naționale, din păduri virgine, precum și, se pare că și lemn ilegal. În plus decizia survine la puțin timp după ce Gerald Schweighofer, patronul Holzindustrie, tocmai reclamase la Soros organizațiile neguvernamentale ce făceau campanie împotriva practicilor sale, între care România Curată și De-Clic.

Dupa cateva luni sub observatie, Schweighofer a pierdut definitiv certificarea pentru lemnul procesat de grupul austriac Schweighofer, după ce activiști din trei țări (Germania, Austria și România) au înmânat o petiție semnată de peste 250.000 de cetățeni directorilor FSC. Reexaminarea pe viitor a certificariie este posibila doar pentru alte tari.

În urma acestei decizii, lemnul tăiat ilegal din pădurile României nu va mai fi certificat și nu va mai putea fi vândut sub marca FSC pe piețele internaționale. FSC a anuntat ca va fi activ in Romania si a incurajat Schweighofer sa continue sa isi imbunatateasca practicile. Grupul austriac angajeaza peste 3000 de oameni in tara noastră.

