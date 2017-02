Reacția unei multinaționale din Parcul Industrial Ploiești acuzată că își trimite angajații la proteste

După ce în presa locală au apărut informații că cei din conducerea fabricii Yazaki își obligă angajații să protesteze la Ploiești, reprezentanții multinaționalei cu punct de lucru în parcul industrial au reacționat.

Printr-un comunicat transmis redacției noastre, Directorul General al Yazaki România a respins ferm acuzațiile:

”In urma articolelor recente cu privire la implicarea companiei noastre in evenimentele politice actuale, prin incurajarea sau chiar incercarea de a ne forta angajatii sa participe la protestele impotriva Guvernului, dorim sa reiteram impartialitatea noastra fata de aceste evenimente si sa subliniem faptul ca noi, ca si companie, nu avem nicio implicare politica - singurul nostru scop in Romania fiind acela de a produce cablaje auto.

Noi, ca management al acestei companii, dorim sa evidentiem faptul ca respectam in totalitate opiniile personale ale angajatilor nostri, precum si legislatia din Romania, si, dorim sa va asiguram inca o data, ca nu vom incerca niciodata sa influentam atitudinea, comportamentul si convingerile personale ale acestora, asa cum nu am facut-o nici pana acum.

De asemenea, dorim sa ne exprimam dezaprobarea fata de continutul articolelor in speta, dar si ingrijorarea cu privire la impactul pe care aceste neadevarate si nefondate stiri le-ar putea avea asupra activitatii pe care compania Yazaki o desfasoara in Romania, companie cu peste 5000 de angajati in judetul Prahova si mai mult de 9000 la nivel national.

In consecinta, ii invitam pe toti cei implicati in aceste atacuri nefondate asupra companiei noastre, unul din cei mai mari contribuabili, sa opreasca atacul inainte de producerea vreunui prejudiciu.

In inchieiere, dorim sa va amintim tuturor ca noi, investitorii straini dorim sa ne desfasuram actvitatea intr-un mediu de afaceri sigur, sanatos, onest si etic.

Cu respect,

Pentru si in numele Yazaki Romania SRL,

Mehmet Sonmez

Director General”