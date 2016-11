Fiscul vinde un apartament în Ploiești cu 25.000 de euro. Lista bunurilor imobile executate de ANAF

Fiscul pune periodic în vânzare diverse bunuri, de la articole de îmbrăcăminte până la locuințe, terenuri și mașini. Cei care vor să-și cumpere o locuință sau un teren au posibilitatea de a achiziționa de la ANAF bunuri imobile la prețuri mai mici decât cele de pe piața liberă.



De exemplu, pe site-ul ANAF, la secțiunea executări silite, figurează în prezent un apartament în Ploiești, o casă în Măgureni și două terenuri.

APARTAMENT CU DOUA CAMERE SI DEPENDINTE IN SUPRAFATA UTILA DE 44.59 mp, SUPRAFATA BALCON DE 4,15 mp,

BL. 17, ET. 3, AP. 16, pret 110000 lei





Imobil compus din locuinta in S..C. desfasurata de 70 m.p., anexa cu S.C. desfasurata de 44 m.p.si teren

aferent in suprafata de 250 m.p. situat in comuna Magureni, sat Magureni nr. 43, Tarla 19, Parcela C F2 - preț 35000 lei

TEREN EXTRAVILAN IN SUPRAFATA DE 600 mp, CATEGORIA DE FOLOSINTA PADURE, SITUAT IN COMUNA SECARIA, pret 1200 lei

COTA DE 1/4 DIN TEREN INTRAVILAN, CATEGORIA ARABIL, IN SUPRAFATA DE 1877 mp, SITUAT IN COMUNA BREBU pret 24067 lei.

Detalii puteți obține trimitând un mail pe adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau sunând la telefon 0244/407710 int 555