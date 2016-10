Anunțul ANAF pentru proprietarii care închiriază locuințe

Seful ANAF, Dragos Doros, a declarat vineri, la Europa FM, ca a observat ca exista foarte multi romani care isi inchiriaza locuintele fara sa declare veniturile obtinute.





"Am observat o tendinta accentuata de nedeclarare. Ii vom informa pe proprietarii care isi inchiriaza locuintele", a afirmat el.



"Vom merge direct la asociatiile de proprietari, in punctele unde stim ca exista o concentrare mai mare, astfel incat proprietarii sa stie ce au de facut. Adica sa-si declare veniturile si sa plateasca. Pasul 2 al acestui focus este ca vom merge in control", a spus Dragos Doros, citat pe site-ul europafm.ro.



Acesta a afirmat ca "rata de contracte de inchiriere este destul de mica" iar Fiscul incearca acum sa "scoata la lumina cat mai multe din aceste tipuri de venituri".

sursa: hotnews.ro