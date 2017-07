Legea vaccinării - joi, pe ordinea de zi a Guvernului

Mult discutata şi controversata Lege a vaccinării a intrat astăzi pe ordinea de zi a Guvernului, în primă lectură.

"Faţă de raportul prezentat ieri public, azi am convocat toţi cei 5 directori de direcţii de Sănătate Publică care au fost în discuţie cu privire la acoperirea de vaccinare foarte slabă şi am depus la primă lectură în Guvern pentru prima citire Legea vaccinării", a spus Bodog, la începutul şedinţei de Guvern, întrebat de premierul Tudose dacă are actualizări cu privire la situaţia imunizării.

Ministerul Sănătăţii arată, în raportul privind vaccinarea transmis de ministrul Florian Bodog premierului Mihai Tudose, că este necesară promovarea legii vaccinării şi reorganizarea întregului sistem de acordare a serviciilor medicale de vaccinare, în condiţiile în care ”acoperirea vaccinală” a scăzut continuu în ultimii zece ani, rata deceselor provocate de rujeolă fiind, de la declanşarea epidemiei, de 4 la o mie de cazuri, ”mult peste cea cunoscută în literatura de specialitate de 1-2 cazuri la o mie de copii”. Un număr de 224.202 copii cu vârste între 9 luni şi 9 ani sunt restanţieri la vaccinare, conform news.ro

Directorii executivi şi adjuncţi ai direcţiilor de sănătate publică din Caraş Severin, Hunedoara, Neamţ, Prahova şi Ilfov vor fi schimbaţi din funcţii, a anunţat, miercuri seară, Ministerul Sănătăţii, decizia fiind luată în urma unei analize privind ​implementarea campaniei naţională de vaccinare. Ceilalţi directori de direcţii de sănătate publică din ţară vor primi avertismente scrise. Detalii AICI