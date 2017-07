Cea mai bogată femeie din lume

Zhou Qunfei este cea mai bogată femeie din lume, potrivit unor noi date anunțate de revista Time, după ce predecesoarea ei a scăzut de la miliarde la zero după ce a fost dat în judecată pentru fraudă.

Zhou, în vârstă de 47 de ani, este fondatoarea companiei Lens Technology, care realizează ecrane de sticlă pentru iPhone, și a devenit instantaneu multi-miliardară în 2015, când compania sa a fost listată la bursă. Potrivit revistei Time, are o avere de 9,2 miliarde de dolari, iar compania sa valorează aproximativ 11 miliarde de dolari.

„Este probabil cea mai de succes femeie din lume”, a declarat Rupert Hoogewerf, editorul site-ului Hurun, care se ocupă de urmărirea celor mai bogați oameni din China. „Este vorba de o persoană pe care nimeni din lume nu o știa pe această vreme anul trecut, e o poveste fenomenală”, spunea Hoogewerf în 2015, imediat după listarea la bursă a Lens Technology.

Zhou este cea mai bogată femeie din clasa miliardarilor care au făcut avere singuri, China fiind și țara care dă cele mai multe femei în acest top, relatează Time. Acest lucru este rezultatul angajamentului partidului comunist chinez pentru egalitatea de gen, care „a permis femeilor să înflorească după ce capitalismul a început să se aplice”, a declarat pentru New York Times Huang Yasheng, profesor la MIT și expert în clasa antreprenorială a Chinei.

Zhou a crescut într-o fermă și a abandonat studiile la vârsta de 16 ani, când era la liceu, pentru a începe să lucreze la o fabrică de lentile de ceas. Cu doar câteva mii de dolari în buzunar Zhou a fondat, în 1993, propria companie care produce lentile de ceas, când avea doar 22 de ani. Afacerea a crescut încet, dar constant timp de un deceniu. Apoi, în 2003, Zhou a început colaborarea cu Motorola, care căuta să dezvolte o lentilă de sticlă de protecție împotriva zgârieturilor pentru noul său telefon Razr V3.

„Am primit acest apel și mi-au spus: „Răspundeți doar da sau nu și dacă răspunsul este da, vă vom ajuta”. Am acceptat”, a spus Zhou pentru Times. Succesul companiei era, atunci, garantat. A lucrat de-a lungul timpului pentru HTC, Nokia și Samsung, iar din 2007 cu Apple, pentru care face ecranele pentru iPhone-uri. Lens Technology are acum 32 de fabrici în șapte locații diferite și are peste 90.000 de angajați.