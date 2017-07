Benzina e mai scumpă pe Autostrada Soarelui

Șoferii care pleacă spre stațiunile de pe litoral vor găsi la benzinăriile de pe Autostrada Soarelui carburanți mai scumpi decât în orașe, iar diferența pentru un plin poate ajunge la 10 lei, potrivit prețurilor analizate de Agerpres.

Principalele companii petroliere din România pun la dispoziție, pe site-urile proprii, o hartă a rețelei de benzinării, precum și sortimentele și prețul carburanților comercializați. Astfel, joi, la stațiile OMV Petrom de la Lehliu și Murfatlar, de pe A2, benzina standard costă 4,66 lei pe litru, iar motorina standard, 4,60 lei pe litru. Într-o benzinărie Petrom din Capitală, respectiv cea de pe Calea Ferentari, aleasă aleatoriu, benzina standard are un preț de 4,49 lei pe litru, adică mai mic cu 3,7%, iar motorina costă 4,47 lei pe litru, cu 2,9% mai puțin. De asemenea, în benzinăria Petrom din Eforie Nord, un litru de benzină costă 4,54 lei, iar unul de motorină, 4,43 lei.

Situația este similară și la Rompetrol, a doua rețea de benzinării din România ca mărime. La stațiile de la Fetești, de pe A2, benzina costă 4,71 lei pe litru, iar motorina 4,67 lei. În București, stația Rompetrol din Fundeni are un preț de 4,57 lei pentru benzină și 4,51 lei pentru diesel, iar la stația din Constanța benzina costă 4,59 lei pe litru și motorina 4,46 lei pe litru. Având toate aceste cifre la dispoziție, la un rezervor mediu de 50 de litri, se poate economisi în jur de 10 lei dacă se face alimentarea înainte de intrarea pe Autostrada Soarelui.

Acesta nu este un fenomen care caracterizează doar România. La fel se întâmplă și în Ungaria, Austria sau Germania, unde prețurile din benzinăriile de pe autostrăzi sunt mai mari decât media. În plus, pe Autostrada Soarelui, business-ul benzinăriilor este unul sezonier, adică, odată cu terminarea sezonului estival, fluxul de clienți scade considerabil. Chiar și vara, turiștii folosesc benzinăriile de pe autostradă mai mult ca punct de oprire și de odihnă.

Taxele reprezintă cea mai mare parte din prețul carburanților, menționează Petrom pe site.