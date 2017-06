Categoria: ai parcat ca un... ghici?

O categorie la care din ce în ce mai mulţi îşi dispută locul I, este categoria "ai parcat ca un... meltean" (să zicem).

Superbul automobil din imagine, "tunat" ca la carte sub nucul din curte, are şi un şofer pe măsură. Nefiind suficient faptul că a parcat pe o trecere de pietoni de pe strada Cantacuzino, din Ploieşti, omul s-a gândit să exceleze la capitolul bun-simţ, lăsându-şi "limuzina" şi pe contrasens, sau cum se spune "like a boss"...

foto: cititor observatorulph.ro. Mulţumim!